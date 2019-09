Gabriel Costa, tras su debut en la Selección Peruana: "Mis compañeros son unos cracks"

Gabriel Costa fue la gran novedad de Ricardo Gareca en el once titular para el Perú vs Ecuador. Pese a no vivir su mejor momento en Colo Colo, el seleccionador de la 'Bicolor' vio en gran nivel al volante ofensivo en los entrenamientos y le dio la titularidad en la banda derecha por encima de André Carrillo.

Durante los 45 minutos que disputó, Gabriel Costa no actuó como un extremo a la vieja usanza, el exjugador de Sporting Cristal apareció por dentro, jaló marcas y ofreció distintos tipos de apoyos generar espacios a sus compañeros.

"Ricardo (Gareca) está probando jugadores. Los compañeros te ayudan. Son unos cracks. Te ayudan a montones y eso me ayudó. En los entrenamientos... y bueno, me ayudó", destacó Costa en zona mixta.

Sobre el Perú vs Ecuador, el jugador de Colo Colo consideró que se hizo un buen partido y que fueron los detalles los que a la postre costaron el partido.

"Faltaron un par de detalles. En el primer tiempo faltó el último pase, pero por ahí casi se abre el marcador", indicó.

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca elogió el partido de Gabriel Costa y el volante ofensivo se ganó sus futuros minutos en el amistoso ante Brasil.

Perú vs Brasil: Fecha, hora y canal del amistoso

El Perú vs Brasil, la reedición de la final de la Copa América 2019, se jugará el próximo martes 10 de septiembre en Los Angeles Memorial Sports Arena de California. El partido arrancará desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Latina y Movistar Deportes.