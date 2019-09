Selección peruana: ¿Es tiempo de convocar a Lapadula y a Benavente?

La selección peruana sufrió una dura derrota (1-0) a manos de Ecuador. Ricardo Gareca no pudo contar con el artillero estrella Paolo Guerrero y en su lugar probó con Raúl Ruidíaz y Yordy Reyna. Sin embargo, ninguno de los dos cumplió de cara el gol. Por otro lado, Christian Cueva no ofreció el nivel que nos tiene acostumbrados y la falta de continuidad en el Santos pronto le jugará en contra. Ante este panorama adverso, ¿el "Tigre" podría convocar a Gianluca Lapadula y Cristian Benavente? Como bien lo dijo en su momento el argentino: "la puerta no está cerrada para nadie en la selección".

Con 40 partidos vistiendo la camiseta de Perú, Raúl Ruidíaz apenas registra 4 goles. Un número muy por debajo al promedio de Paolo Guerrero y el propio Jefferson Farfán. La "Pulga" ha tenido buenos partidos con la Blanquirroja pero no ha estado fino en el área como suele hacerlo en el Seattle Sounders. Para Ricardo Gareca, Ruidíaz es la tercera opción ante la ausencia del "Depredador" y la "Foquita". Luego, aparece el nombre Beto da Silva, quien recién está teniendo continuidad en el Deportivo de La Coruña.

Lapadula opción a Raúl Ruidíaz

¿Y Gianluca Lapadula? Si bien ha jugado partidos con la selección absoluta de Italia, el "Bambino" aún puede jugar por Perú si es requerido por Ricardo Gareca. El presente en el Lecce es positivo ya que está jugando una liga muy importante como la Serie A. Cabe agregar que hace poco tuvo un partido aceptable contra nada menos que el AC Milan. Ante la ausencia de Paolo Guerrero, Lapadula cuenta con puntos positivos para tener una oportunidad en la Blanquirroja.

Benavente un posible recambio para Cueva

El caso de Christian Cueva pasa por un tema de compromiso y continuidad, como bien dijo el legendario Cafú en una reciente entrevista. No cabe duda que hoy por hoy es el "10" -disfrazado con el dorsal "8"- de Ricardo Gareca en al selección peruana. Lamentablemente, "Aladino" no juega un partido oficial con el Santos desde hace más de seis meses por muchos motivos, algunos ajenos al deporte.

Su talento aún despierta interés de clubes de Francia, Rusia y el propio Brasil. Es una prueba de que Christian Cueva sigue siendo uno de los mejores jugadores del Perú pero la falta de partidos afectaría su buen nivel. Ricardo Gareca cuenta con Paolo Hurtado -ahora lesionado en Konyaspor- como opción de variante a Cueva pero hay otro nombre que empieza a ganarse la chanca de una convocatoria, y ese es Cristian Benavente.

Cristian Benavente resolvió su situación con el Pyramids FC y ahora juega para el FC Nantes de la Primera División de Francia. En sus pocos minutos demostró que puede ser muy útil al equipo de Christian Gourcuff y parece que su oportunidad en la selección peruana caerá por su propio peso. Todo está en manos de Ricardo Gareca.