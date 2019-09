Kevin Quevedo tras su debut con la Selección Peruana: "Es un sueño que tenía desde niño"

Kevin Quevedo ingresó por Raúl Ruidíaz a los 75' minutos y pudo cumplir uno de sus más grandes sueños. El futbolista de 22 años espera seguir teniendo oportunidades para demostrar toda su capacidad.

"Me siento muy alegre por mi primer partido, es un sueño que tenía desde niño, me he esforzado tanto para vivir este momento", señaló el delantero de Alianza Lima a Movistar Deportes tras la derrota ante Ecuador.

Quevedo reveló que antes de ingresar al partido, el técnico Ricardo Gareca le preguntó qué zona del campo se sentía mejor. "Me dijo por qué lado me siento más cómodo y decidí por la banda haciendo el recorrido", agregó.

Kevin es el goleador de Alianza Lima con 14 goles en la Liga 1 y el Red Bull Arena de Nueva Jersey pudo ser el escenario de una noche ideal. "La verdad es que yo entré con ganas de hacer un gol, con ganas de sumar para el equipo, pero no salieron las cosas", manifestó.

El jugador blanquiazul resaltó el esfuerzo de sus compañeros. Considera que la Blanquirroja hizo un partido correcto, pero una desatención defensiva terminó pasando factura. "Todos jugamos bien, todos corrimos, pero un pequeño error nos costó el gol", sentenció.

De otro lado, LÍBERO pudo conocer que Kevin Quevedo solo jugará en Alianza Lima hasta fin de año y luego emigrará al extranjero como jugador libre. La directiva íntima no logró un acuerdo con su padre.