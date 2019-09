Listo para debutar: Beto da Silva y la buena noticia que recibió en Deportivo La Coruña [FOTO]

En las últimas horas previas antes del cierre del mercado de pases, Deportivo La Coruña, equipo que milita en la segunda división de España, sorprendía a todos los aficionados nacionales al anunciar el fichaje del delantero peruano, Beto da Silva.

El ex Sporting Cristal no tenía futuro definido tras su paso por el Lobos BUAP de México donde convirtió un gol en la Liga MX y obtuvo una regularidad como hace buen tiempo no la tenía. Sin embargo, el equipo azteca parecía no tenerlo en sus planes por lo que su futuro volvía a ser incierto.

No obstante, luego de confirmarse su llegada al fútbol español, da Silva parece haber dejado atrás la irregularidad y en su primer amistoso se hizo presente en el marcador con un tanto de buena factura en su estreno con la camiseta del ‘Depor’.

Por ello, el entrenador de La Coruña, Juan Antonio Anquela decidió convocar para el próximo partido de su equipo a nuestro compatriota Beto da Silva. Con ello, el ex PSV y Gremio de Brasil podría debutar en la segunda de España de forma oficial.

Sonríe Ricardo Gareca

Una buena noticia no solo para el propio jugador, sino también para el cuerpo técnico de la Selección Peruana que viene realizando una búsqueda exhaustiva del reemplazante natural de Paolo Guerrero. Con 35 años, el atacante de Internacional tiene el tiempo contado en el cuadro bicolor.

Beto da Silva ha sido considerado en esta selección por Ricardo Gareca. Tuvo minutos en el partido jugado en el Estadio Nacional ante Argentina empatado a dos y quedó apenas fuera de la lista de jugadores que asistieron al Mundial Rusia 2018.