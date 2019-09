Roberto Mosquera analizó el Perú vs Ecuador y defendió a Raúl Ruidíaz

Voz autorizada. Roberto Mosquera, uno de los mejores técnicos peruanos en la actualidad, analizó el acontencer del balompié nacional e hizo énfasis en la Selección Peruana, golpeada por la crítica tras la derrota ante Ecuador.

Pese al resultado adverso, el extécnico del Royal Pari valoró el partido de las dos novedades en el once titular: Gabriel Costa en el sector derecho y Christofer Gonzales en la primera línea de volantes.

"A mí me gustó Perú, me encantaron Costa y Gonzales, pero no vi un equipo engranado. Vi a un grupo que luchó por conocer más al rival, que por conocerse ellos mismos. Creo que se hizo un fútbol de alta calidad", afirmó Mosquera en una entrevista con 'Fútbol Como Cancha' de RPP.

El técnico peruano defendió a Raúl Ruidíaz, criticado por su falta de gol en la Selección Peruana y que no pudo gravitar en la derrota ante Ecuador. "No le dieron tantas pelotas. Había un desencuentro y no es culpa del jugador, es porque para el resto del equipo no había el referente que tenemos con Guerrero", precisó.

En esa misma línea, Roberto Mosquera preponderó el trabajo del entrenador argentino. "Más que creer en la Selección Peruana, hay que creer en Ricardo Gareca. En un partido normal, no saco a Costa y no meto a Zambrano", indicó.

Sobre Qatar 2022, Mosquera precisó que se debe mejorar mucho a nivel dirigencial. "A Qatar no vamos a ir si seguimos así. En el fútbol peruano hay errores de dirigentes perniciosos", puntualizó.

Roberto Mosquera no vuelve al fútbol peruano

El entrenador peruano aseguró que un club peruano lo contactó. "Me llamaron de Binacional, hablé con una persona que no se cuál es su cargo, pero hay cosas que por teléfono no hablo", afirmó. ¿Y Real Garcilaso? "Les hicieron llegar mi currículum que creo que ya no es necesario", precisó.