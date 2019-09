Alejandro Duarte: "Las grandes recompensas son las que más trabajo te cuestan" [VIDEO]

Alejandro Duarte es uno de los arqueros peruanos que más proyección mostró en el año 2018, incluso, fue convocado a la selección peruana por Ricardo Gareca para afrontar amistosos internacionales: el 'Tigre' lo tiene en la órbita para llegar a la 'Blanquirroja'.

No obstante, luego de haber sido capitán y líder de la Universidad San Martín, Duarte se enrumbó en una misión hacia México: Lobos BUAP compró su carta pase y se tenía la ilusión de que pueda debutar en la dura y difícil Liga MX.

Lamentablemente ello no ocurrió. El guardameta nacional de 25 años, que nació en Múnich, Alemania, fue traspasado al Atlético Zacatepec para la presente temporada y peleará hasta el final por el ascenso hacia la primera división 'charra'.

"El objetivo es ascender (a la Liga MX). Estamos trabajando para eso. Por lo que pude ver el año pasado, el torneo (del Ascenso MX) es muy durísimo y no va a estar nada sencillo. Las grandes recompensas son las que más trabajo te cuestan y en eso estamos", indicó Duarte en entrevista para el portal oficial de la institución mexicana.

"De recuperar la continuidad y protagonismo que había conseguido en mi país antes que me contraten acá. Lamentablemente en Lobos BUAP no tuve la oportunidad de jugar mucho. Para un portero esa continuidad es importante para poder mostrarte y tener ritmo de juego", agregó.

Duarte reveló sus raíces y, a su vez, el breve paso por un club importante de Alemania. "Mis dos abuelas son alemanas y mis padres nacieron en Perú, pero vivieron en Alemania doce años. Allí nacimos mi hermano y yo. Cuando tenía tres años, volvimos y allí hice mis formaciones. Tuve un paso por el Bayer Leverkusen en el 2010, pero lamentablemente no me pude quedar porque en ese momento no se podía recibir transferencias de menores de edad".

"Como a todos los porteros, me costó encontrar agarrar un equipo donde pueda tener continuidad como fue en mi ex club (USMP) antes de llegar a Lobos BUAP. Me fue bien, salí elegido el mejor portero, era el capitán más joven de la liga peruana, así que un poco de eso fue mi carrera antes de llegar a Lobos", refirió.

Finalmente se refirió a su gran juego con los pies, así como sobre Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. "Cuando juego 'pichangas' con mis amigos, me quito los guantes y juego de defensa. Eso me ha ayudado a tener un buen juego con los pies, que es lo que se pide hoy en día a los porteros. Mi referente de siempre es Iker Casillas".

"Pizarro marcó una época abriendo muchas puertas para los futbolistas peruanos en el extranjero. Lo que hizo él y lo que ha logrado es impresionante. El jugador más querido en la selección peruana Paolo Guerrero. Cuando se pone la camiseta de la selección peruana parece que se transforma", concluyó.