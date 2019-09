Selección Peruana: Roberto Mosquera pidió a Juan Reynoso como entrenador de la bicolor

Tras su paso por la liga de Bolivia donde estuvo a cargo importantes equipos del Altiplano, Roberto Mosquera se encuentra en el Perú. El entrenador habló sobre la posibilidad de aceptar el reto de dirigir a la Selección Peruana en un futuro.

En una entrevista para el diario El Comercio, el ex entrenador de Royal Pari aseguró que su etapa en la Selección Peruana ya está cerrada. Además, Roberto Mosquera pidió a Juan Reynoso como el futuro entrenador de la bicolor.

"Es difícil, creo que mi etapa en la selección está cerrada. Ojalá le vaya bien a Juan Reynoso pronto y que sea una posibilidad", expresó el entrenador al medio periodístico.

Inmediatamente después, Roberto Mosquera explicó las razones para que Juan Reynoso pueda asumir las riendas de la Selección Peruana en un futuro, cuando se termine el ciclo de Ricardo Gareca con la bicolor.

"Si hay un entrenador peruano que está en el extranjero es Juan y que puede ser alternativa. Hoy está en México y ahora tendría que irle bien. Yo te respondo por los técnicos peruanos que podrían llegar en su momento a la selección, no de foráneos. ¿Yo tengo los méritos y la experiencia? Creo que sí. Si se da, estoy listo y si no se da pues lo tomaré como que no hubo coincidencias", comentó.

