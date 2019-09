Christian Cueva fue ofrecido a Vasco da Gama que estudia su fichaje [VIDEO]

Mientras Christian Cueva se encuentra en Estados Unidos con Perú de cara a el último amistoso del mes ante la selección de Brasil, en el país de la samba se especula que el mediocamapista peruano podría cambiar de equipo a su vuelta a Santos FC.

De acuerdo a la prensa carioca, Christian Cueva fue ofrecido a Vasco da Gama y la directiva del club de Río de Janeiro ya analiza contratarlo. Para ello, el club que dirige el técnico Vanderlei Luxemburgo se desprenderá de dos jugadores como Valdivia y Bruno César para hacer caja y fichar al peruano.

Sin embargo, la situación de Christian Cueva no es fácil. Santos FC solo aceptaría la salida del mediocampista peruano si compran el total el pase de Aladino, caso contrario no aceptarán ninguna oferta como en su momento pasó con Botafogo que pidió el préstamo su préstamo pero no aceptaron.

El otro detalle es que Christian Cueva ya anunció que se quiere quedar en Santos FC para pelear un puesto en el equipo de Jorge Sampaoli. El peruano no viene siendo tomado en cuenta por el comando técnico y encima el club cuenta con siete jugadores extranjeros, pero solo cinco pueden jugar según las reglas del Brasileirao.

Como se recuerda, hace dos días, la prensa brasileña especuló con una oferta del fútbol árabe por el préstamo de Christian Cueva por todo un año. Además, el peruano tendría un sueldo de 750 mil dólares. Pero, el detalle es que Krasnodar, aún dueño de la carta pase de Aladino, se habría negado a esta situación

“En el club, desde que acabó la copa no tengo ni un partido jugado. No destaqué en algunos partidos, pero se me va ir dando... Es difícil no tener la continuidad, no tener ritmo. En Santos no estoy separado, como se dijo. Estoy preparándome igual que mis compañeros. Solo tengo que esperar mi momento, esta situación se puede revertir", dijo hace unos días Christian Cueva sobre su momento en el Peixe.

Entre tanto, Christian Cueva ahora solo se enfoca en el encuentro amistoso que sostendrá con Perú este martes ante Brasil luego de la derrota de la semana contra Ecuador. Aladino se enfoca en hacer una buena presentación y luego regresar a Santos FC para luchar por un puesto.