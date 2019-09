Guillermo Barros Schelotto: "Queríamos saber sobre los jugadores peruanos" [VIDEO]

La selección peruana viene desarrollando sus prácticas con miras al duelo ante su similar de Brasil. Ricardo Gareca ya bosqueja los posibles cambios que ejecutaría ante el 'Scratch': Yoshimar Yotún, Aldo Corzo y Pedro Aquino serían las novedades.

En el caso del volante del Cruz Azul, su ingreso es más que inminente en lugar de Christofer Gonzáles, quien inició las acciones ante Ecuador. 'Yoshi' sería el encargado de brindarle salida limpia a la 'Bicolor' ante el 'Scratch' que buscará presionar con Casemiro y compañía.

Por su parte, Corzo sería del agrado de Ricardo Gareca debido a sus fortalezas defensivas. La 'Muela' reemplazaría a 'Bolt' quien tuvo un buen accionar ante los 'Norteños', pero el 'Tigre' quiere probar variantes con miras a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

De igual forma ocurre con Pedro Aquino. La 'Roca' volvió a ser considerado en León de la Liga MX y ya consiguió un lugar en el once titular. Gareca planea recuperarlo y sería inicialista en reemplazo de Renato Tapia.

En el marco de este panorama y tomando en cuenta el buen momento de los jugadores peruanos en el exterior, el entrenador de Los Ángeles Galaxy decidió visitar a Ricardo Gareca en los entrenamientos de la 'Blanquirroja'. El 'Mellizo' reveló que quería saber de la actualidad de varios elementos de la 'Bicolor' debido a su gran evolución.

"Muy bien. Conozco a Ricardo (Gareca) de años del fútbol argentino. No hemos jugado juntos, pero si hemos tenido una buena relación de colegas. Si he jugado con 'Ñol' (Nolberto Solano). Tenemos una gran relación por haber jugado en Boca y nada, solo fui a saludarlos, hablar de fútbol", detalló para ATV.

"Queríamos saber la actualidad de varios jugadores que ellos tienen en el seleccionado de Perú, teniendo en cuenta que han evolucionado muchísimo. Ha jugado el Mundial después de muchos años y tienen jugadores ahora en Europa", agregó.

Finalmente, Barros Schelotto lamentó no poder observar el Perú vs Brasil debido a que debe de cumplir con la jornada de la MLS. "Nosotros nos vamos a Colorado a jugar por la Major League Soccer. Me hubiera encantado estar (mirar el partido). Es un partido de muy buena calidad individual y colectiva", finiquitó.