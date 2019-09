Perú vs Brasil [América TV EN VIVO] Amistoso vía Latina en Los Ángeles

América TV EN VIVO Perú vs Brasil ONLINE Partido de hoy Amistoso Internacional Fecha FIFA vía Latina y Movistar EN VIVO | Blanquirroja y Scratch se enfrentarán este martes 10 de septiembre, a partir de la 10.00 p.m. (hora peruana), en el LA Memorial Coliseum, de la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos), por amistoso fecha FIFA. Neymar jugaría de titular en el equipo de Tite. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

Perú necesita revindicarse con su afición luego de la dolorosa derrota (1-0) a manos de Ecuador en Nueva Jersey. Sin embargo, la tarea para los dirigidos por Ricardo Gareca no será nada sencilla. En frente tendrán a Brasil y esta vez jugará Neymar, ausente en la final de la Copa América que disputó el "equipo de todos" frente al pentacampeón del mundo.

Corzo y Yotún se filtran en el de Gareca en Perú

Ante Brasil, Ricardo Gareca realizaría dos cambios importantes en la formación. El primero es la inclusión de Aldo Corzo en lugar de Luis Advíncula, quien fue capitán frente Ecuador, por la banda derecha de Perú. En la volante se confirma el regreso de Yoshimar Yotún, quien ya cumplió la suspensión de amonestaciones, por Christofer Gonzáles.

Raúl Ruidíaz obligado a marcar ante la baja de Guerrero

En el historial frente a Brasil, Perú apenas registra 4 victorias en 42 enfrentamientos frente al Scratch de la cuales se recuerda la del tanto con la mano de Raúl Ruidíaz en la Copa América Centenario 2016. Esa fue la última alegría que nos dio la "Pulga" jugando con la Blanquirroja.

Lamentablemente, Ruidíaz aún no ha logrado convencer al nivel de Paolo Guerrero y es que solo cuenta con 4 anotaciones en 40 partidos con Perú. La más importante fue el gol mencionado contra Brasil. Ante Ecuador no estuvo acertado pero Gareca confía en él y, por esta razón, volvería a ser titular.

Posible formación de Perú ante Brasil

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Gabriel Costa, Edison Flores; y Raúl Ruidíaz.

Brasil con Neymar y Vinicius

El regreso de Neymar, tras perderse la Copa América, ha sido importante para Tite, ya que por fin cuenta con todo el plantel disponible para formar su mejor once en Brasil. Además, la joven estrella del Real Madrid Vinicius Junior también se postula para ser una de las sorpresas contra Perú.

Brasil viene de igualar (2-2) ante Colombia donde Neymar colaboró con un gol y una asistencia. El astro del PSG espera seguir en buena racha con la selección de Brasil y está muy ansioso por enfrentar a Perú.

En la previa, el técnico de Brasil manifestó su total respeto a Gareca y a los seleccionados de Perú pese a la derrota sufrida a manos de Ecuador y por la baja de Paolo Guerrero, capitán de la Blanquirroja.

"La selección peruana creció mucho como equipo durante las últimas Eliminatorias. Ricardo Gareca ya se ha consolidado y está haciendo un gran trabajo. Antes de la final de la Copa América, dije que el 5-0 había sido un resultado anormal. Será un gran juego. Han perdido algunas piezas como Paolo Guerrero, pero hay otros futbolistas con calidad. La estructura básica del equipo aún permanece", dijo Tite.

A qué hora juega EN VIVO Perú vs Ecuador vía América TV, Latina y Movistar

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 9.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 10.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

España: 4.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Uruguay: 12.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Paraguay: 12.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 1.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 11.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 4.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Francia: 4.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Alemania: 4.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Portugal: 4.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Holanda: 4.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Inglaterra: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Qué canal transmite EN VIVO Perú vs Ecuador por América TV y Movistar Deportes

Perú: Movistar Deportes, América TV y Latina.

Brasil: SporTV, Globo TV y GloboEsporte.com.

España: DAZN Spain.

Canadá: beIN Sports HD 3 y beIN SPORTS CONNECT.

Qatar: beIN Sports HD 3 y beIN SPORTS CONNECT.

Arabia Saudita: beIN Sports HD 3 y beIN SPORTS CONNECT.

Sudán: beIN Sports HD 3 y beIN SPORTS CONNECT.

Siria: beIN Sports HD 3 y beIN SPORTS CONNECT.

Túnez: beIN Sports HD 3 y beIN SPORTS CONNECT.

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports HD 3 y beIN SPORTS CONNECT.

Yemen: beIN Sports HD 3 y beIN SPORTS CONNECT.

Cómo ver Latina y Movistar EN VIVO Perú vs Brasil por Fecha FIFA | Canales TV

Latina: Canal 2.

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV por Latina: Canal 2.

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable por Latina: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canal 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 19 (SD) y Canal 719 (HD)

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.

TV Perú: Canal 7.

Dónde ver América TV EN VIVO Perú vs Brasil por Fecha FIFA amistoso | Canales TV

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD).

Claro TV: Canal 4.

Movistar TV Cable: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV Cable: Canal (SD) y Canal 504 (HD).

Cablemas: Canañ 4 (SD) y Canal 110 (HD).

Cable Perú: Canal 4.

Visión Perú: Canal 4.

Cable Mundo Moyobamba: Canal 11.

Cable Visiín La Unión-Piura: Canal 17.

Telecable Smart Paita: Canal 8.

Cable Unión: Canal 7.

Best Cable: Canal 4.

Star Globalcom: Canal 13.

TDT: Canal 4.1 (HD) y Canal 4.2 (SD).

VHF América TV Canal 2: Chimbote y Piura

VHF América TV Canal 4: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo y Tarapoto.

VHF América TV Canal 5: Ica y Huancavelica.

VHF América TV Canal 6: Huacho y Trujillo.

VHF América TV Canal 7: Tarma.

VHF América TV Canal 9: Cajamarca y Chuquibamba.

VHF América TV Canal 11: Tacna, Pucallpa e Iquitos.

VHF América TV Canal 12: Tumbes.

VHF América TV Canal 13: Arequipa.

UHF América TV Canal 15: Huánuco.

UHF América TV Canal 29: Cusco.

UHF América TV Canal 47: Puno.

Cómo ver América TV Go EN VIVO Perú vs Brasil | Canales de Televisión

Inicia tu plan pagando $2.99 desde 'tvgo.americatv.com.pe' para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la selección peruana. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de los juegos de Argentina, Venezuela, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile, y Uruguay. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

Cómo ver Globo TV AO VIVO HOJE FUTEBOL Perú vs Brasil

Para Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela: Canal 776 de DirecTV

Estados Unidos por DirecTV: Canal 2134.

Estados Unidos por Dish Network: Canal 9800

México, Argentina y Puerto Rico por Sky Sports: Canal 275.

Movistar TV Perú: Canal 804.

Claro TV Perú: Canal 166.

Claro TV Paraguay: Canal 166 (Digital).

Tigo Sports Paraguay: Canal 612.

TV Globo Río de Janeiro: Canal 4.

TV Globo São Paulo: Canal 5.

TV Globo Minas: Canal 12 de Belo Horizonte.

TV Globo Brasília: Canal 10.

TV Globo Nordeste: Canal 13 de Recife.

Dónde ver SportTV Play AO VIVO HOJE FUTEBOL Perú vs Brasil NA TV | Canal TV | transmissão GloboEsporte

Vivo TV: Canal 339 (SD) y Canal 819 (HD)

Sky Sports: Canal 39 (SD) y Canal 439 (HD)

Claro TV: Canal 39 (SD) y Canal 539 (HD).

Multicanal: Canal 17 (Analógico), Canal 56 (Digital) y Canal 567 (HD).

GVT: Canal 39 (HD).

NET: Canal 39 (SD) y Canal 539 (HD).

Algar TV SporTV: Canal 339 / Canal 819 (HD) y Canal 39 (HD; Intelsat 34).

Algar TV SporTV 2: Canal 338 / Canal 818 (HD) / Canal 38 (HD; Intelsat 34).

Algar TV SporTV 3: Canal 337 / Canal 817 (HD).

Partidos de hoy Amistosos Internacionales Fecha FIFA EN VIVO Perú vs Brasil vía Movistar

10.30 a.m. Omán vs Líbano

11.00 a.m. Jordania vs Paraguay

12.00 p.m. Túnez vs Costa de Marfil

1.30 p.m. Ucrania vs Nigeria

1:45 p.m. República de Irlanda vs Bulgaria

2:00 p.m. Marruecos vs Níger

7.00 p.m. Estados Unidos vs Uruguay

7.00 p.m. Ecuador vs Bolivia

8.00 p.m. Colombia vs Venezuela

8.30 p.m. Honduras vs Chile

9.00 p.m. Argentina vs México

10.00 p.m. Perú vs Brasil

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Perú vs Brasil: casas de apuestas

Casa de apuestas: Inkabet

Perú: 8.50

Empate: 4.50

Brasil: 1.36

Casa de apuestas: Betsson

Perú: 7.20

Empate: 4.70

Brasil: 1.40

Casa de apuestas: Te Apuesto

Perú: 7.75

Empate: 5.25

Brasil: 1.30

Casa de apuestas: bwin

Perú: 8.00

Empate: 4.25

Brasil: 1.40

Casa de apuestas: bet365

Perú: 8.50

Empate: 4.60

Brasil: 1.36

Casa de apuestas: Betfair

Perú: 1.36

Empate: 4.75

Brasil: 8.00

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Perú vs Brasil

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Gabriel Costa, Edison Flores; y Raúl Ruidíaz.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Brasil: Ederson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alexsandro; Casemiro, Arthur, Coutinho; Richarlison, Neymar y Firmino.

Entrenador: Tite.