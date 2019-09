Ricardo Gareca mostró su respaldo total a Raúl Ruidíaz en la previa del Perú vs Brasil [VIDEO]

En la previa del Perú vs Brasil, Ricardo Gareca y Renato Tapia ofrecieron una conferencia de prensa para analizar lo que será el duelo del martes en Los Angeles. Por un lado, el técnico de la selección nacional, respaldó el momento Raúl Ruidíaz a pesar que aún no logra anotar.

Respaldo total a Ruidíaz

"Yo a Raúl lo veo bien. Es un jugador muy seguro de sí mismo, de mucha personalidad, de mucho carácter. No creo que esté presionado porque pase tiempo en no convertir. Simplemente, como todo goleador (yo he sido delantero también) cuando uno no concreta, por ahí se pone un poco inquieto, pero uno no deja de buscarlo. Sabe positivamente que es cuestión de seguir buscándolo. Los delanteros siempre tienen posibilidad de encontrarse con el gol en cualquier momento”, precisó Ricardo Gareca

Tener posesión del balón

"A una Selección como Brasil es importante disputarle la posesión, hemos intentado, sobretodo en la final y ahora tenemos la posibilidad en este partido. La planificación está sustentada en eso y en el conocimiento que ambas selecciones se tienen".

Se trabaja en lo defensivo y ofensivo

"Es una selección difícil vamos a intentar no recibir goles, es nuestro propósito no solo con Brasil sino con cualquier selección. Tratamos de hacer la mayor cantidad de goles y todos tratamos de participar tanto en el aspecto ofensivo como defensivo pero Brasil es una selección que le hace goles a la mayoría de equipos pero estamos trabajando en eso, estamos tratando de mejorar. No son partidos fáciles pero sin son partidos lindos para jugarlos"

Afianzar al equipo

"La idea nuestra es afianzar funcionamientos.No significa que uno no pueda ver alguna otra alternativa, que de pronto uno vea u observe qué le puede dar una característica diferente de un muchacho. Se puede tener más precaución o ser más arriesgado. Después, tantas cosas distintas no creo que se produzcan, no solamente con nosotros, sino con todas las selecciones".

Respeto por el rival

"Sentimos gran respeto no solo Brasil, jugadores y técnico,así que agradezco cualquier comentario que haya hecho".

Nuestra gente confía en nosotros

"¿Cómo me siento con la Selección Peruana? Uno está disfrutando todo este momento, que es este presente.Me duele perder, lógicamente. A todos nos duele. Disfrutamos cuando uno gana, pero esencialmente, disfrutando este recorrido que tenemos. Todo esto se ha construido a través de los años.Más allá de la crítica que siempre está, porque forma parte del fútbol, los análisis, lo tomamos como algo lógico. Sabemos que los triunfos traen un clima más tranquilo y las derrotas incertidumbre e intranquilidad. Forma parte de nuestro trabajo,pero eso no invalida cuando uno mira hacia atrás todo el camino recorrido que llevamos y dónde estamos situados y de qué manera estamos parados. Creo que nuestra gente confía en nosotros. Me gustaría transmitirle que no pierdan la fe".

Sobre los amistosos

"Tenemos rivales como Ecuador y Brasil. En la próxima serie, Uruguay, luego Colombia y Chile. Es algo bueno paras nosotros, que quieran jugar con nosotros habla del presente futbolístico nuestro. El hecho de que no hayamos tenido una buen performance el último partido no significa que no estemos en buen momento".