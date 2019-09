Renato Tapia: "Siempre metemos y tratamos de jugar bien, mañana no será la excepción"

Será la tercera vez que la Selección Peruana se mida ante la selección brasileña en el año, y esa es una situación más que inusual. De ello está plenamente consciente Renato Tapia, quien aseguró que tratarán de mejorar la imagen mostrada ante Ecuador y le jugarán al 'Scratch' tal como lo hicieron en la final de la Copa América.

"A nadie le gusta perder eso es obvio, lastimosamente no se pudo dar ante Ecuador que lo vino haciendo bien desde la Sub-20, tiene buenos jugadores y se le tiene que ver como una selección de primera. Ya dimos vuelta a la página, debemos reconocer los errores, ver qué se hizo mal y tratar de mejorarlo", expresó el volante del Feyenoord sobre lo ocurrido ante Ecuador.

Consultado sobre qué tan beneficioso será para La Blanquirroja volver a jugar a Brasil, un contrincante con el que hemos chocado dos veces en los últimos tres meses: la primera fue por la fase de grupos de la Copa -caímos 5 a 0- y la segunda en la final del certamen -perdimos por 2 a 1-, el 'Cabezón' señaló lo siguiente:

"No sé que tan beneficioso sería jugar partidos tan cerca contra el mismo rival. Más allá de eso, tratamos de tener una idea de juego, salir con las mismas ganas y esta no será la excepción".

El mediocampista es optimista respecto al resultado que podamos sacar mañana ante Neymar y compañía:"Si bien es cierto siempre hemos tratado de caracterizarnos por meter mucho y tratar de jugar bien, ojalá que podamos repetir eso el día de mañana (martes) y que podamos obtener un buen resultado", aseveró Tapia.

De otro lado, el volante se mostró contento por el presente que viene teniendo en el Feyenoord, ya que a principios de temporada no iba a ser considerado en el primer equipo. "Yo siempre estuve agradecido con la confianza que se me dio pese a no tener minutos, hoy por hoy tengo más continuidad, he jugado prácticamente todos los partidos de mí club y espero seguir así", puntualizó.