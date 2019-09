Ricardo Gareca saludó el regreso de Diego Armando Maradona al fútbol argentino

Ricardo Gareca y Diego Armando Maradona fueron compañeros en Boca Juniors durante los años 1981 y 1982. El "Tigre" confesó que siente mucho cariño por él y saludó su regreso al fútbol argentino como flamante entrenador de Gimnasia La Plata.

"Tenemos una relación muy afectiva"

"Es importante que una figura mundial como Maradona nuevamente esté en los campos de juego, para Argentina, para todos nosotros, lo conozco desde mi etapa de jugador, tenemos una relación muy afectiva", señaló Gareca desde Los Ángeles en la previa del Perú vs Brasil.

El entrenador de la Selección Peruana reveló que sus encuentros con el Diego son muy esporádicos, pero "tengo un cariño muy especial por él, le hace muy bien no solamente a él sino también a una institución como Gimnasia muy importante de Argentina", agregó.

Asimismo, Gareca afirmó que Maradona es el técnico ideal para salvar al "Lobo" de la zona de descenso. "Gimnasia está atravesando un momento difícil con una hinchada muy importante también, que ha despertado expectativa, me pone muy contento la vuelta de él al fútbol".

Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, también tuvo palabras de elogio para Maradona a pesar de su marcado distanciamiento por diferencias políticas.

"Tenerlo en el fútbol argentino a todos nos va a gustar mucho. Genera todo lo que nosotros sabemos que genera, a favor y en contra. Ayer logró llenar un estadio que la verdad fue impresionante. Ver lo que motiva y genera en la gente y en el hincha es increíble", manifestó.

La anécdota de Gareca y Maradona

“En una de esas giras estuvimos en China y compartí cuarto con él, por el cambio de horario y todo no nos podíamos dormir, él no se podía dormir, entonces me dijo que fuéramos a caminar y bueno fuimos a caminar a las 2 o 3 de la madrugada, no había nadie pero íbamos con custodia”, reveló el "Tigre" en mayo de este año.