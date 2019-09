¡Celebra Gareca! Christian Cueva se volvió a ganar la confianza de Jorge Sampaoli y está en lista para jugar ante Flamengo

Christian Cueva acaba de recibir una excelente noticia luego del triunfo peruano ante Brasil. El técnico Jorge Sampaoli lo convocó para enfrentar a Flamengo este sábado (3:00 p.m. hora peruana) por la fecha 19° del Brasileirao.

El volante de la Selección Peruana tendrá una nueva oportunidad para mostrarse. "Aladino" espera que su entrenador le dé minutos ante el "Mengao" en un partidazo que definirá al nuevo líder del fútbol brasileño. Sampaoli dejó fuera de lista al paraguayo Derlis Gonzáles para incluir a nuestro compatriota.

Cueva no jugaba con la camiseta del "Peixe" desde el 26 de mayo del presente año. Sus problemas personales, sus polémicas apariciones en público y el evidente descuido físico le pasaron factura, pero hoy está renovado y feliz por la recuperación de su hija recién nacida.

“En poco tiempo he pasado cosas buenas y de cosas que he podido evitar. Soy un ser humano que tengo derecho a equivocarme como lo del aeropuerto. Hay niños que vieron, me siento avergonzado. Pido las disculpas del caso”, declaró Cueva hace unas semanas.

Ricardo Gareca había advertido que en la Selección Peruana solo estarán aquellos que jueguen con regularidad en sus respectivos clubes. El "Tigre" le tiene una consideración muy especial a Cueva, pero en el último amistoso ante el "Scratch" lo mandó la banco.

El Santos vs Flamengo es el partido más esperado de la fecha en Brasil porque el "Mengao" es el líder del campeonato con 39 puntos y el "Peixe" marcha segundo con 37 unidades. El duelo se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.