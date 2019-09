Genésis Tapia reveló que fue cortejada por Yordy Reyna y Carlos Zambrano [VIDEO]

El delantero de la selección peruana, Yordy Reyna, ha vuelto a estar en noticias ajenas al deporte. Sucede que la 'Magia' ha sido señalado por la modelo Génesis Tapia de haberla querido cortejar mediante mensajes a través de las redes sociales.

Tapia - ex integrante de un grupo de cumbia - detalló que Reyna no le atraía físicamente, pero que contestaba a sus mensajes por respeto. También añadió que no ha sido el único futbolista que le ha escrito.

"Beto, en verdad, a mi me han escrito un montón de futbolistas. Más de 10. También he sido invitada a la fiesta que ellos han organizado, pero particularmente a mi siempre me han gustado las personas mayores. (Yordy) no reúne, no pertenece, no es de los chicos que a mi me gustaría o con quien me sentiría atraída", indicó en El Valor de la Verdad.

"Él me escribió, intentó buscar una conversación. Yo lo saludé, le respondí y todo eso, y él siempre, en reiteradas veces, ha tratado de tener una conversación más fluida conmigo. Me imagino que parte del coqueteo que él ya tiene acostumbrado. Los chicos siempre van a buscar coquetear y más si están solteros", agregó.

La bailarina relató que no solo fue Yordy Reyna - jugador del Vancouver Whitecaps - el único jugador de la selección peruana que le ha escrito: según su versión, también mantuvo contacto con Carlos Zambrano, defensor del Dínamo de Kiev.

"Me escribe a mis redes sociales, las veo a veces. 'Hola mi amor', 'Hola hermosa'. Son 'aventaditos'. Yo siempre he tratado de guardar la cordura en ese aspecto. 'Hola, buenas tardes'. Qué flojera, qué básicos. A mi siempre que se acercan de esa manera tan lanzada, no me llama la atención. Otra de las personas con quien he conversado es Carlos Zambrano", concluyó.