Gianluca Lapadula y los trámites que hacen casi imposible su convocatoria a la Selección Peruana

Gianluca Lapadula es un delantero con muchas condiciones y una trayectoria importante en el fútbol italiano. Ha defendido las camisetas de Parma, AC Milan, Genoa, Lecce, entre otros equipos reconocidos.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no tienen reemplazo

Su nombre suena en el Perú cuando no pueden estar Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Los fanáticos de la Selección Peruana piden la convocatoria de Lapadula en las redes sociales porque no están conformes con el rendimiento de sus reemplazos. Ruidíaz, Yordy y compañía no convencen.

Lapadula ya jugó por la Selección de Italia en un partido amistoso contra San Marino, pero según el Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA, todavía puede jugar por la Selección Peruana porque su participación con la “Azzurra” no se realizó en una competición oficial.

Pero, ¿realmente es posible la convocatoria de Gianluca Lapadula? El atacante de 29 años nació en Italia, tiene madre peruana y para poder defender la camiseta Blanquirroja primero tiene que tramitar su doble nacionalidad.

La palabra de la Federación Peruana de Fútbol

LÍBERO se comunicó con fuentes cercanas a la Selección Peruana para saber cuáles son las posibilidades de ver a Lapadula entrenando bajo las órdenes de Ricardo Gareca y la respuesta fue contundente.

“Primero tiene que acreditar su residencia en el Perú y para ello debe realizar algún oficio, profesión o estudio en nuestro país. Por ser hijo de madre peruana le pueden dar la nacionalidad en uno, dos o tres meses, su caso se resuelve más rápido que otros extranjeros.

Lapadula tiene que trabajar o estudiar en el Perú. Por ahí un club peruano también lo puede contratar por seis meses, pero está difícil, es casi imposible que juegue por la Selección", manifestaron.

En el año 2016, Ricardo Gareca visitó a Lapadula en Italia. El DT de la Selección le expresó su interés para convocarlo a la Copa América Centenario, pero recibió una respuesta negativa. Inclusive, después de reunirse con el "Tigre", jugó por Italia.

¿El delantero habrá cambiado de opinión? ¿Lapadula estará a dispuesto a dejar Italia para trabajar o estudiar seis meses en el Perú?