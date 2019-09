Jean Deza la está "rompiendo" en UTC y confesó que se ilusiona con volver a la Selección Peruana

Ricardo Gareca abrió las puertas de la Selección Peruana a nuevos jugadores. En los últimos amistosos, hemos visto a Kevin Quevedo y Gabriel Costa, quienes se estrenaron con la camiseta Blanquirroja.

Jean Deza viene cumpliendo una gran actuación en la Liga 1 con la camiseta del UTC de Cajamarca. El "Ratón" formó parte de la Sub 20 que dirigió Daniel Ahmed y confesó que uno de sus objetivos es volver a la Videna por la puerta grande.

“Todo jugador quisiera estar en la Selección en estos momentos. Gareca no sólo mira el momento, mira el trabajo en el tiempo, el rendimiento. Hoy estoy trabajando para UTC y sé que jugando bien me va a abrir las puertas", señaló al programa Las Voces del Fútbol.

Un 🐭 suelto en Cajamarca 🤯.



Jean Deza, del @Club_UTC, y el talento que lleva consigo en la #Liga1Movistar. pic.twitter.com/oj0MS2pEfL — Liga1 Movistar (@Liga1Movistar) September 17, 2019

De otro lado, Deza reconoció que cometió errores en su vida privada. El talentoso futbolista de 26 años pintaba para crack, se desvió del camino correcto, pero nunca es tarde para retomar el rumbo. Que así sea.

"Viví una vida loca, no escuchaba a las personas que me decían que estaba haciendo las cosas mal. Pensaba que era la vida correcta y no estaba por el buen camino", manifestó el exjugador de Alianza Lima.

Deza ha jugado en equipos como MŠK Žilina de Ucrania, Montpellier de Francia, Levski Sofia de Bulgaria y en nuestro país ha defendido los colores de la Universidad San Martín, Alianza Lima, Sport Huancayo y UTC.