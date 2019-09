Carlos Zambrano: "Me gustaría salir campeón con Alianza Lima"

Carlos Zambrano quiere cumplir un sueño antes de colgar los botines y ese es nada menos que vestir la camiseta de Alianza Lima. El actual jugador del Dinamo Kiev ucraniano, que tuvo un notable desempeño con la selección peruana en la pasada Copa América, confirmó su deseo de salir campeón los blanquiazules durante una entrevista al programa radial "Las Voces del Fútbol" de Radio Diesta 105.5 FM.

"En el final de mi carrera me gustaría jugar en Alianza Lima y poder salir campeón y luego retirarme en Cantolao", aseguró Carlos Zambrano.

Por otro lado, Carlos Zambrano también analizó su regreso a la Blanquirroja tras estar ausente en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

"Fue importante regresar a la selección después de mucho tiempo y lo hice de gran manera, confiaba mucho en mí mismo. Cuando no estuve era consciente que no lo merecía. Regresé en un gran momento", indicó Carlos Zambrano.

"Cuando Gareca no me convocaba era porque no tenía continuidad y había perdido las ganas de jugar al fútbol. Cuando uno va a la selección tiene que ir con alegría y aportar a su país. Siempre lo hable con él, nos decimos la cosas en confianza", agregó el "León".

Sobre la victoria sobre Brasil, el defensor de 30 años señaló que el resultado no puede ser calificado como una revancha por lo sucedido en la Copa américa ya que se trata de solo un amistoso.

"La prensa tomó el partido ante Brasil como una revancha, pero para nosotros fue un partido de preparación. Teníamos que mejorar en todo y mantener el arco en cero", aclaró Carlos Zambrano.

Finalmente, Carlos Zambrano reveló que le hubise gustado continuar su carrera en el Basilea de Suiza.

"Basilea y Dinamo Kiev no llegaron a un acuerdo y tuve que regresar a Ucrania. Me hubiera encantado quedarme ahí, pero las negociaciones a veces son complicadas y más con los salarios altos", concluyó.