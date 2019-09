Flavio Maestri y Eddie Fleischman discutieron fuertemente por Paolo Guerrero [VIDEO]

El Inter de Porto Alegre perdió la final de la Copa de Brasil ante Athletico Paranaense en el estadio Beira Río. El Furacão fue ampliamente superior en la serie de ida y vuelta. El cuadro de Curitiba ganó con total justicia el título y se embolsó 15 millones de dólares en premios.

El panel de Fox Sports Radio Perú analizó el partido y el estudio se encendió cuando tocaron a Paolo Guerrero. Según Eddie Fleischman, el "Depredador" tuvo una actuación discreta y cuestionó a sus compañeros de mesa porque habrían opinado sin objetividad.

El fuerte cruce de palabras entre Maestri y Fleischman

EF: "Porque uno está opinando de determinada manera los siento ardidos. Flavio, pareces indignado por mi opinión"

FM: "Tú interpretas otra cosa que dice Julinho compadre, ya para"

EF: "¿Tú eres abogado de Julinho?"

FM: "Sí, soy su abogado, ¿hay algún problema?. Tú le pones cosas en la boca que no ha dicho. Tú estás dejando entrever que hay un análisis sesgado, que opinamos como hinchas porque hay un peruano jugando en Inter. Siempre hablas con doble sentido, sé directo"

EF: "Yo soy directo siempre para hablar"

FM: "Ya quedó bien claro que acá no hay hinchas, acá se analiza. El señor Uribe dijo que Inter no era favorito, Julinho dijo que no era favorito el Inter, el señor Alan Diez dijo que no era favorito el Inter y yo dije lo mismo, así que no hables cosas que no se hablan en la mesa"

'Checa' el video de la discusión