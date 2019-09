Carlos Zambrano realiza dura confesión: "En un momento perdí las ganas de jugar"

En los últimos amistosos de la selección peruana, Carlos Zambrano ratificó el por qué es una pieza fundamental en la zaga. El 'Kaiser' aprovechó con creces esta nueva oportunidad que le brindó Ricardo Gareca, aunque reveló que en algún momento estuvo a punto de colgar los botines.

“Cuando Gareca no me convocaba era porque no tenía continuidad y había perdido las ganas de jugar al fútbol. Cuando uno va a la selección tiene que ir con alegría y aportar a su país. Siempre lo hable con él, nos decimos la cosas en confianza”, señaló el defensor de 30 años a 'Las voces del fútbol'.

Asimismo, el 'León' dejó en claro lo gratificante y significativo que fue para él volver a ponerse el buzo de la 'Bicolor'.

“Fue importante regresar a la selección peruana después de mucho tiempo y lo hice de gran manera, confiaba mucho en mí mismo. Cuando no estuve era consciente que no lo merecía. Regresé en un gran momento”, precisó. "Con el profesor Ricardo Gareca nos entendemos bien. Siempre me comenta lo que le gusta y lo que no le gusta de mí. Además, ir a la selección peruana me da más energías de venir a mi equipo", agregó.

Finalmente, Carlos Zambrano explicó el motivo de su continuidad en el Dinamo Kiev a pesar del Basilea. “Basilea y Dinamo Kiev no llegaron a un acuerdo y tuve que regresar a Ucrania. Me hubiera encantado quedarme ahí, pero las negociaciones a veces son complicadas y más con los salarios altos”, concluyó.

EL DATO

Carlos Zambrano lleva 46 partidos jugados con camiseta de la selección peruana.