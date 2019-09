Paolo Guerrero, sobre exclusión de la Selección Peruana: "Para mí era un momento importante en mi carrera"

"La Selección Peruana siempre va a ser mi prioridad". Claro y directo. Paolo Guerrero rompió su silencio sobre su pedido a Ricardo Gareca de no ser llamado a la última fecha FIFA debido a sus compromisos con Internacional. "Para mí era un momento importante en mi carrera", aseguró el goleador en una entrevista con Julio César Uribe para 'Fox Sports Perú'.

"Le pedí no estar convocado porque me jugaba cosas importantes, que finalmente no conseguí el objetivo", reveló Paolo Guerrero sobre la situación que vivió con Ricardo Gareca antes que saliera la lista de convocados de la Selección Peruana para los amistosos ante Ecuador y Brasil.

El atacante peruano fue clave para clasificar a la final de la Copa de Brasil con dos goles a Cruzeiro, pero se quedó en blanco y fue bien controlado por el Athletico Paranaense en la doble final que fue a parar al palmarés del 'Furacão'.

Sobre las críticas a su decisión, Paolo Guerrero pidió comprensión a hinchas y periodistas. "No estoy muy interesado de lo que se habla o se comenta de la prensa", aclaró, en una, el delantero. "Pero yo creo que se debe respetar la opinión de las personas", remarcó el "9".

Eso sí, Paolo Guerrero reafirmó su compromiso con la Selección Peruana. "Siempre voy a estar agradecido con mi selección porque me da la oportunidad de desarrollarme, de siempre dar lo mejor y representar a mi país. Y siempre va a ser mi prioridad", destacó.

En referencia a los amistosos ante Ecuador y Brasil, el máximo goleador de la Selección Peruana destacó el juego en ambos partidos y, sobretodo, el triunfo ante el campeón de la Copa América 2019.

"Yo creo que los dos partidos fueron buenos, más allá de que no se pudo ganar el primero. Se pudo ver a un Perú muy superior a Ecuador y ante Brasil (los chicos) hicieron un partido redondo. Se vieron recompensados con el gol por el sacrificio a lo largo del partido".