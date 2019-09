Selección Peruana: Raúl Ruidíaz contó detalles sobre su paso por Morelia y su presente con Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz es un jugador que no le teme a la responsabilidad. En cada momento que le tocó defender la camiseta de Monarcas Morelia, la 'Pulga' dejó hasta la última gota de sudor en el campo de juego y sus goles fueron determinantes para que la 'Monarquía' pueda salvarse del descenso. Esa entrega es reconocida por los hinchas mexicanos, quienes consideran como un ídolo al delantero peruano.

En una entrevista para Pulso Sports Network, Raúl Ruidíaz reveló detalles sobre su paso por la Liga MX y cómo fue su adaptación en el cuadro de Monarcas Morelia. La 'Pulga' reveló que la liga peruana no es bien vista en el exterior.

"Llegar a México fue uno de los mejores momentos de mi carrera, a pesar de que llegué sin tanto cartel porque venía del torneo peruano. Sin menospreciar, somos una liga no tan vista en el mundo. La gente no confiaba en mí y la verdad eso no me importaba, solo me preocupa lo que dice mi familia. La gente mexicana es muy similar a la peruana, porque te abren las puertas con mucha humildad. Me causó tristeza el momento de la despedida", detalló.

Tras romperla en México, Raúl Ruidíaz decidió aceptar la oferta de Seattle Sounders. Desde los primeros partidos, la 'Pulga' demostró que es un goleador. El delantero de la Selección Peruana reveló que en el cuadro estadounidense encontró muy amigos.

"Desde que estoy en el fútbol profesional, los mejores amigos que he encontrado en el medio han sido en Seattle. Nunca había tenido afinidad como tengo ahora. Con Nico Lodeiro, Román Torres, Víctor Rodríguez me llevó espectacular. No me ha pasado en mi carrera la amistad que tengo con los jugadores ahora en mi club me lleva a tener confianza que es fundamental en el campo", expresó el atacante.

Finalmente, la 'Pulga' tuvo palabras de aliento para su hermano Yamir, quien está jugando en la reserva de Universitario. "Él es como mi hijo, lo amo tanto y lo extraño. Es un excelente jugador, por más que sea mi hermano. Solo quiero que sea feliz, no me importa si es futbolista. Yo, por ser mayor, lo voy apoyar hasta cuando pueda. Es muy desequilibrante y tiene que contar con la confianza que yo tuve. Cuando anotó en la Reserva, lloré de emoción. le pido a Dios que guíe su camino".

Raúl Ruidíaz el delantero de la Selección Peruana

Para las próxima fecha FIFA 2019, la Selección Peruana se enfrentará a Uruguay. Para estos duelos, Raúl Ruidíaz es uno de los fijos en la lista de Ricardo Gareca.