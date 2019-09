¡Oficial! Ricardo Gareca quedó en esta posición en los FIFA The Best

Ricardo Gareca fue considerado dentro de los 10 nominados a los Premios The Best 2019, que otorgó la FIFA este lunes 23 de septiembre en Italia, bajo la categoría "Mejor Entrenador del Año". Lamentablemente, el técnico de la selección peruana no logró culminar entre los tres primeros que fueron: Jürgen Klopp, Pep Guardiola y Mauricio Pochettino. El galardón terminó en manos del alemán que actualmente dirige al Liverpool de la Premier League. Pero, ¿en qué puesto quedó y cuántos puntos recibió el Tigre?

Al finalizar la ceremonia de los The Best 2019, la FIFA publicó los resultados oficiales por intermedio de su sitio web donde Ricardo Gareca aparece en el décimo lugar del ranking con 10 puntos, al igual que su compatriota Marcelo Gallardo. Es decir, el técnico de la Blanquirroja necesitó 17 puntos más para poder estar entre los tres finalistas: Klopp (48 puntos), Guardiola (38) y Pochettinho (27).

En total, fueron 16 referentes del fútbol que otorgaron sus votos hacia Ricardo Gareca. Entre los personajes más importantes se destacan los de Paolo Guerrero (Perú), Gary Medel (Chile) y Enner Valencia (Ecuador).

Ricardo Gareca, por su parte, dio su voto para Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino y Jürgen Klopp.

Qué puesto ocupó Ricardo Gareca en la categoría Mejor Entrenador de los The Best 2019

1) Jürgen Klopp (Liverpool): 48 puntos

2) Pep Guardiola (Manchester City): 38 puntos

3) Mauricio Pochettino (Tottenham): 27 puntos

4) Ten Hag (Ajax): 26 puntos

5) Djamel Belmadi (Argelia): 26 puntos

6) Didier Deschamps (Francia): 19 puntos

7) Fernando Santos (Portugal): 16 puntos

8) Tite (Brasil): 12 puntos

9) Marcelo Gallardo (River Plate): 10 puntos

10) Ricardo Gareca (Perú): 10 puntos