Jefe del Santos sobre fichaje de Cueva: "No todos los planes resultan"

Christian Cueva no fue considerado nuevamente por Jorge Sampaoli durante la derrota del Santos a manos del Gremio. Se esperaba que el volante de la selección peruana ingresara en la lista luego de haber participado contra Flamengo. Sin embargo, esto no ocurrió. El presidente del "Peixe" José Carlos Peres decidió pronunciarse al respecto para aclarar todo lo referente al fichaje de "Aladino" y porque no tiene la continuidad que se esperaba.

"Cuando contratamos a Christian Cueva, la pretemporada ya había tenido lugar. Él estaba en el frío de Rusia (Krasnodar), con mucha nieve. No llegó al nivel de otros jugadores en materia de condición física. Jugó en la segunda mitad en el Maracaná (contra Flamengo, el pasado sábado 14) y creo que ya está encontrando su mejor punto, pero no trascendió. El cuerpo técnico tiene las razones para no utilizarlo, no existe fricciones. Yo me cuido fuera del campo y él lo hace adentro", dijo Jose Carlos Peres para "Radio Bandeirantes".

En los 12 partidos que disputó, Christian Cueva no ha logrado anotar o dar asistencias. El último domingo participó en el partido de práctica entre los equipos reserva y sub 20 del Santos, en este juego pudo anotar un gol.

¿El fichaje de Christian Cueva fue un error para el Santos?

"Cuando contratas a un jugador, planeas; pero no siempre sucede lo planeado. Siempre digo que es como una boda, a veces hay que casarse, comprometerse, para jugar mucho, pero también a veces uno siendo excepcional tampoco puede jugar. Tenemos el caso de Bruno Henrique que no jugó en Santos, quiso irse y está rindiendo ahora en Flamengo. A Gabigol le fue imposible llegar a Santos y Flamengo lo buscó. Es la misma cosas. El jugador se casa con el equipo juega cuando se siente bien, avanza. No importan cuán bueno sea el jugador, no siempre funciona"

"Christian Cueva tiene que jugar todavía para que nosotros juzguemos. Se está preparando, ha contratado a un entrenador personal y está allí, casi listo, pero no depende de él solo. Depende del del cuerpo técnico", finalizó.

¿Cuánto le costó Christian Cueva al Santos?

El Santos logró la cesión de Christian Cueva hasta enero del 2020 pero el contrato con el Krasnodar exige una obligación de compra de 6 millones de euros (6,7 millones de dólares), el segundo fichaje más caro de la historia del club, que deberá ser solventada después de la fecha límite. No obstante, el "Peixe" cuenta con una cláusula especial para poder vender a Cueva si en caso se presenta una oferta igual o superior al monto señalado. El salario actual del jugador nacional ronda por los 130 mil euros (142 mil dólares).

¿Qué clubes mostraron interés por fichar a Christian Cueva?

Botafogo, Cruzeiro, Metz (Francia) y club de Emiratos Árabes Unidos buscarán fichar -o tener la cesión- a Christian Cueva. Pero las negociaciones nunca avanzaron, sobre todo por la negativa del Krasnodar.

DATO: Christian Cueva entrenó este lunes 23 de septiembre con el primer equipo del Santos y continúa luchando para ingresar en la convoctoria para el partido del jueves frente al Fluminense por el Brasileirao.