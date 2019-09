Peruanos en el extranjero: ¿Qué día y hora juegan los futbolistas nacionales que radican en el exterior?

En la cuenta regresiva. Este viernes 27 de setiembre, Ricardo Gareca presentará la lista de convocados para los duelos amistosos que sostendrá la Selección Peruana ante su similar de Uruguay, viernes 11 de octubre en Montevideo y 15 de octubre en Lima, por una nueva fecha FIFA. Varios jugadores peruanos se encuentran expectantes por conocer si abordarán esta nueva aventura de la bicolor.

Como en las jornadas anteriores, nuestros futbolistas dan todo de sí para llenar los ojos al estratega nacional. A continuación, te mostraremos los encuentros que disputarán los jugadores nacionales que militan en el exterior. Algunos de ellos sostendrán duelos importantes en su lucha por los primeros lugares del campeonato y otros pelean por ganarse un lugar en el once titular de sus equipos.

Tras quedar eliminados de la Copa Libertadores y perder en la final de la Copa Brasil, Internacional de Porto Alegre sostendrá un duelo crucial en su lucha por el Brasileirao. El equipo de Paolo Guerrero enfrentará a Flamengo, este miércoles 25 de setiembre a las 19:30 p.m. Sí, el 'Depredador' volverá a su ex casa, al místico estadio de Maracaná.

Desde que llegó al Saint Etienne, Miguel Trauco se ganó un lugar en el once titular. Con su técnica, entrega y compromiso, el 'Genio' se convirtió en uno de los jugadores más destacados del cuadro francés. Este miércoles a las 12:00 p.m., el equipo del lateral de la selección peruana se medirá ante Metz por una nueva jornada de la Ligue 1.

Pese a ser un pedido del entrenador, Cristian Benavente no logra sumar minutos en el Nantes. El 'Chaval' es el principal refuerzo de su equipo, pero no se puede consolidar en el equipo titular. Este miércoles a las 12:00 p.m., el volante peruano buscará revertir esta situación cuando su club reciba al Renners.

Otro duelo importante es el que sostendrá Alexander Callens con el New York City FC vs Atlanta United, este miércoles a las 6:00 p.m. y el Portland Timbers de Andy Polo recibirá al New England Revolution, ambos duelos son válidos por la MLS.

Peruanos en el extranjero: Programación de sus partidos en sus respectivas ligas.

Martes 24 setiembre

Liga MX

León (Pedro Aquino) vs Atlas (Anderson Santamaría)

Miércoles 25 de setiembre

Ligue 1

Nantes (Cristhian Benavente) vs Rennes

Saint Etienne (Miguel Trauco) vs Mets

MLS

New York City (Alexander Callens) vs Atlanta United

Portland Timbers (Andy Polo) vs New England Revolution

San Jose Earthquakes de la MLS (Marcos López) vs Philadelphia

Liga MX

Santos Laguna vs Veracruz (Iván Santillán)

Cruz Azul (Yoshimar Yotún) vs Monterrey

Tijuana vs Monarcas Morelia (Edisón Flores)

Liga Premier de Ucrania

Mariupol vs Dinamo (Carlos Zambano)

Brasileirao

Flamengo vs Internacional de Porto Alegre(Paolo Guerrero)

Jueves 26 de setiembre 2019

Liga de Holanda

Feyernoord (Renato Tapia) vs AZ

Primera división de Arabia Saudita

Al Hilal (A. Carrillo) vs Al Taawon

Viernes 27 de noviembre

Liga de Holanda

Emmen (Sergio Peña) vs DEn Haag