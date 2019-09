Yoshimar Yotún: "En mi barrio de niño me ponía el nombre del 'Chorri' Palacios"

Yoshimar Yotún es uno de los valores más altos de la Selección Peruana. Como todo jugador, tuvo inicios difíciles y sueños de pequeño. En una entrevista con la página web del Cruz Azul, el popular "Yoshi" reveló que quiso seguir los pasos del gran Roberto Palacios.

"Cuando llegué a Sporting Cristal me di cuenta que las posibilidades de ser futbolista profesional eran grandes y me dediqué, Siempre lo quise. (...) En el barrio de niño siempre me ponía el nombre del 'Chorri' Palacios, era un honor y después jugué junto con él y fue algo muy lindo", señaló.

Asimismo, Yotún afirmó que jugar el Mundial Rusia 2018 con la Blanquirroja es lo más grande que le ha tocado vivir como futbolista profesional.

"Un sueño hecho realidad. Uno siempre trata de jugar cosas importantes y a nivel de Selección lo más importante es la Copa del Mundo y representar a mi país y ver el estadio lleno de peruanos fue algo impresionante. Ver a mi país feliz, hace mucho tiempo que no sentía esa energía".

De otro lado, el zurdo aseguró que tomó una buena decisión al dejar el fútbol de Suecia para jugar en la MLS de Estados Unidos. Posteriormente, dio el salto a la liga mexicana.

"Mucha gente quería verme en otra Liga. Considero que no me equivoqué yendo a la MLS porque es una Liga que está creciendo muchísimo. Cuando vine aquí al Cruz Azul sentí ese aliento, esas energías del club de ganar todo"