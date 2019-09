No te puedes perder la divertida videollamada en Instagram entre Christian Cueva y Carlos Zambrano [VIDEO]

Christian Cueva y Carlos Zambrano sostuvieron una divertidísima videollamada en Instagram. Los jugadores de la Selección Peruana mostraron su lado humano en una conversación que se ha viralizado en las redes sociales.

Todo comienza cuando el "León" le pregunta si está escuchando cumbia o chicha. A partir de ese momento bromean hablando de la juerga en la casa de Zambrano que terminó con "Aladino" orinando en el aeropuerto Jorge Chávez.

"No puedes orinar fuera"

CZ: ¿Qué es, cumbia o chicha?

CC: Es cumbia, Agua Marina

CZ: Papi a Agua Marina lo voy traer también acá

CC: Asu mare, no te cansas o qué

CZ: Pero para negocio papi, qué pasa

CC: Ah ya, pensé que era para una rumbita, pasa la voz pues, esta vez ya me voy tranquilo a mi casa

CZ: Ojala, ojala porque después ya sabes que la prensa se te tira encima

CC: Si no la gente empieza a hacer mierda

CZ: No puedes orinar fuera pues (risas)

CC: No, ya hablé de ese tema, ponte serio pues huevón es un tema delicado

CZ: Como te lo dije, a cualquiera le pasa, pero tú no puedes

CC: Lógico, nosotros tenemos que cuidar muchas cosas

"Gareca es tu papá"

En otro momento de la charla, Carlos Zambrano le pregunta si estaba con su familia. Cueva responde que solo podría ver a sus seres queridos si Ricardo Gareca lo convoca para los amistosos ante Uruguay que se jugarán en octubre.

El defensa del Dynamo de Kiev de Ucrania notó a Cueva un poco dudoso y temeroso de no ser convocado por su falta de continuidad en el Santos, sin embargo soltó una frase que causó risa en sus miles de seguidores.

CZ: ¿Estás con la familia?

CC: No, después de la selección, que pase la convocatoria, si me convocan o no me convocan

CZ: No te hagas pues, que es tu papá

CC: No, no, causa, nada que ver. Tú sabes cómo es el profe, siempre ha sido correcto con todos

CZ: Igual yo, si me convocan de puta madre y la familia está en Perú. Si todo sale bien me regreso con la famila allá

"Se me fue de las manos"

Otro momento divertido sucedió cuando André Carrillo se sumó a la transmisión como espectador. El jugador del Al Hilal de Arabia pidió que lo agreguen a la videollamada y recibió una especie de bullying por parte de sus compañeros de Selección.

CZ: Ahi está André, invítalo porque lo has dejado con las ganas

CC: Carrillo, qué puedo hacer pues hermano, mi situación tú la comprendes

CZ: Él dice que está feliz por allá, claro con todo lo que está ganando

CC: Claro pues, te vas por allá (Arabia), eres más ladrón

CC: Oe la gente manda cerveza y toda esa huevada, ya pe' paren

CZ: Te conocen pues cholo

CC: No, escúchame, yo no tomo esa vaina. Yo tomo en mis momentos que tengo que tomar, no pasa nada

CZ: No mientas cholo

CC: Se me fue de las manos nomás, ya está, es una vez a las quinientas, no vuelve a pasar, son experiencias de la vida

CZ: Uno te entiende, uno también ha pasado por esos errores

CC: Lo que pasa es que la gente se cree perfecta

Finalmente, los jugadores de la Blanquirroja aprovecharon la gran audiencia para enviar saludos. Este viernes Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados. ¿Zambrano y Cueva estarán en la relación?