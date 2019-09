Selección peruana: Así sería la lista de convocados para enfrentar a Uruguay

Ausente en los topetazos ante Ecuador y Brasil por decisión particular y aunque haya trastabillado —sin goles de por medio desde el 4/9/2019— en sus últimos cuatro partidos con el Internacional de Porto Alegre, el regreso de Paolo Guerrero a la selección está oleado y sacramentado.



El “9” y capitán de mil y unas batallas quizá recupere aquí y en el prefacio de dos exámenes de rigor extremo ante Uruguay —la sexta selección del ránking FIFA— su real dimensión física, técnica y sobre todo anímica, en tumbos desde su sequía de cara al gol, sus derrotas y una expulsión que le costó sangre y, probablemente, algunas fechas de suspensión en Brasil.

La relación de los 24 seleccionados, de acuerdo al perfil conocido de Ricardo Gareca, no presentará mayores novedades, apenas un cambio forzoso tras la reciente intervención quirúrgica (en la rodilla derecha) a la que fue sometido el volante Pedro Aquino. Lo curioso es que el “Tigre” optó por llenar ese espacio con Paolo y no con otro volante de primera línea.

La segunda novedad será el retorno de José Carvallo —providencial en el arco de la “U”— por el rimense Patricio Álvarez, de actuaciones irregulares y avalanchas de cuestionamientos. Finalmente, el círculo se cierre con los convocados en la pasada doble fecha FIFA, en su mayoría con continuidad en sus respectivos clubes.

Posible lista de convocados:

Porteros



Pedro Gallese

Carlos Cáceda

José Carvallo



Defensas



Aldo Corzo

Luis advíncula

Carlos zambrano

Alexander callens

Ánderson Santamaría

Luis ABRAM

Marcos López

Miguel Trauco



Volantes



Carlos Ascues

Christofer gonzales

Renato tapia

Yoshimar yotún

Édison flores

Josepmir ballón

Christian Cueva



Delanteros



Paolo guerrero

Gabriel costa

André carrillo

Kevin Quevedo

Yordy reyna

Raúl ruidíaz