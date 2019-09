Selección Peruana: Ricardo Gareca sorprendió y no convocó a Raúl Ruidíaz para duelos con Uruguay

La Selección Peruana está a puertas de disputar nuevos amistosos, esta vez ante su similar de Uruguay. Acorde con los tiempos estipulados, el entrenador Ricardo Gareca realizó la convocatoria de jugadores para los duelos de ida y vuelta, donde la ausencia de Raúl Ruidíaz ha sorprendido.

No obstante, el DT ha revelado que tiene un plan en este sentido, destacando algunas de las razones por las que decidió no llamar al destacado delantero del Seattle Sounders. Ante la consulta en la conferencia de prensa que realizó, Ricardo Gareca dio las siguientes declaraciones.

“Raúl ha estado en todas las convocatorias, salvo un pedido suyo”, explicó el 'Tigre' inicialmente. Recordemos que anteriormente, Raúl Ruidíaz solicitó quedar fuera de la convocatoria de la Selección Peruana por un problema personal que debía resolver. Tras ello, volvió a ser llamado.

De la misma forma, Ricardo Gareca señaló que el plan del comando técnico es ver algunas variantes en ofensiva. “Ya tenemos un conocimiento sobre el juego que desempeña Ruidíaz. Extenso en su caso. Queremos darle la oportunidad a otros muchachos”, añadió.

“Decidimos esto en este momento. Es un jugador que se ha mantenido y sostenido en cada convocatoria hasta ahora. “No he hablado con Raúl por el cual no está convocado. No hay algo en particular, es el jugador más convocado en la época nuestra”, resaltó luego Ricardo Gareca.

“Nos gusta también Reyna en esa posición. Tenemos la posibilidad de que a lo mejor en esta convocatoria seguir observando a Yordy. Es un jugador muy importante (Raúl Ruidíaz), pero no se le cierran las oportunidad en la selección”, sentenció Ricardo Gareca.