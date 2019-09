A través de conferencia de prensa, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, anunció la lista de convocados con miras a los dos amistosos que sostendrá la 'Bicolor' ante su similar de Uruguay, cotejos que han sido pactados para el próximo jueves 10 de octubre y lunes 14: ambos serán desarrollados a las 9:30 p. m. (hora peruana).

El 'Tigre' sorprendió con la inclusión de Armando Alfageme, jugador de Universitario de Deportes y pieza vital de Ángel David Comizzo para el Torneo Clausura 2019, no obstante, decidió no hacer efectivo el llamado de José Carvallo y Alejandro Hohberg.

Selección peruana | ¿Por qué José Carvallo y Alejandro Hohberg no fueron convocados por Ricardo Gareca?

Universitario de Deportes se ubica como el líder del Torneo Clausura tras haber acumulado 19 puntos en ocho jornadas. Enfrenta este fin de semana a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano, cotejo que se desarrollará a las 4:00 p. m. en el Estadio Monumental.

Justamente, tomando en consideración ello, el 'Tigre' decidió no afectar el trabajo de Ángel David Comizzo y por ello no convocó a José Carvallo, quien es el arquero titular para el 'Indio'. No obstante, el caso de Hohberg pasa netamente por un tema de gustos.

El 'Enano' fue llevado por Gareca a la Copa América Centenario 2016 y fue titular en el primer 'match' ante Haití, sin embargo, al término no volvió a ser llamado más y eso que mantuvo un rendimiento importante durante los años 2017 y 2018.

Ahora en Universitario de Deportes, Hohberg ha vuelto a destacar, pero ello no parece ser suficiente. Más aún, cuando el 'Tigre' encontró al reemplazante natural de André Carrillo, Gabriel Costa. Y detrás del 'Gaby' se encuentra Andy Polo, jugador del Portland Timbers.

Lista de convocados | Perú vs Uruguay

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Patricio Álvarez.

Defensores: Aldo Corzo, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Luis Abram, Marcos López y Miguel Trauco.

Mediocampistas: Armando Alfageme, Carlos Ascues, Christofer Gonzáles, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Josepmir Ballón, Edison Flores, Chritian Cueva.

Delanteros: Gabriel Costa, André Carrillo, Yordy Reyna y Paolo Guerrero.