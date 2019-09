Gareca y la razón por la cual Quevedo no fue convocado en Perú para amistosos con Uruguay

Selección Peruana | Ricardo Gareca presentó la lista de convocados de Perú para los amistosos de Octubre frente a Uruguay. Una de las sorpresas fue la ausencia de Kevin Quevedo, quien será convocado por Nolberto Solano para la Sub-23 de cara al Preolímpico.



En conferencia de prensa, el 'Tigre' Gareca se refirió a una de las interrogantes más sonadas: si consideraría al joven delantero de Alianza Lima para los amistosos ante Uruguay.



"Nolberto (Solano) está haciendo un trabajo para el Preolímpico y sé que Quevedo forma parte de los jugadores que a él le interesa. El hecho que no esté en esta convocatoria no quiere decir que no esté en nuestra órbita", aseguró el entrenador de la Selección Peruana.



Es importante recordar que Kevin Quevedo debutó con la selección absoluta en la fecha doble pasada, aunque no logró trascender en el juego. Pese a ello, era uno de los jugadores que Gareca y Solano se peleaban para los amistosos.

Al final, la pulseada se la llevó Solano, ya que Kevin Quevedo será parte de la lista de convocados de la Selección Peruana, la cual será anunciada esta tarde para los amistosos ante Colombia, en Octubre.



Lista de convocados de Gareca en Perú

¿Cuándo juegan la Selección Mayor y la Selección Sub-23?

La Selección Peruana de Ricardo Gareca se medirá ante Uruguay el próximo 11 de octubre allá y recibirá a la 'Celeste' el martes 15.



En tanto, la Selección Peruana Sub-23 se medirá en dos partidos frente a su similar de Colombia, contra el cual se medirá los días 10 y 13 de octubre.