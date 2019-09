Ricardo Gareca sobre la nominación al premio The Best:"Agradezco a los que votaron por mi"

Ricardo Gareca estuvo peleando por ganar el premio The Best 2019 en la categoría mejor entrenador de la temporada. La buena actuación de la Selección Peruana en la Copa América Brasil 2019, permitió al 'Tigre' ganarse el respeto del todo el mundo futbolístico. Sin embargo, el estratega nacional no pudo quedar entre los tres finalistas, pero eso no es sinónimo para ponerse triste.

En la conferencia de prensa,Ricardo Gareca agradeció a las personas que votaron por él en premio The Best. El 'Tigre' no pudo ocultar su emoción por estar en la nominación de este tan importante premio y señaló que continuará trabajando para que la Selección Peruana pueda seguir creciendo.

"Agradezco a los que votaron por mí, le doy valor, es un reconocimiento, está ligado con un trabajo y acontecimientos. hubo varios técnicos sudamericanos eso es bueno, es importante a nivel personal y para Perú, es para todos. sabemos que es circunstancial, uno tiene que sostenerse en el tiempo con resultados y rendimientos, pero no deja de ser gratificante".

Como se recuerda, Jürgen Klopp fue el ganador del premio The Best 2019 al mejor entrenador de la temporada. El entrenador de Liverpool ganó la Champions League con los 'Reds' y la viene rompiendo en la Premier League.

Los convocados de Gareca para amistosos

Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Patricio Álvarez, Luis Advíncula, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría, Luis Abram, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marcos López, Renato Tapia, Armando Alfageme, Yoshimar Yotún, Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Gabriel Costa, Edison Flores, Christian Cueva, Christopher Gonzales, André Carrillo, Paolo Guerrero y Yordy Reyna.

Votos que recibió Ricardo Gareca en los FIFA The Best 2019

1) Paolo Guerrero (Perú): Ricardo Gareca, Pep Guardiola y Jürgen Klopp.

2) Gary Medel (Chile): Pep Guardiola, Jürgen Klopp y Ricardo Gareca.

3) Enner Valencia (Ecuador): Jürgen Klopp, Ricardo Gareca y Mauricio Pochettino

4) Henry Hernández (El Salvador): Jürgen Klopp, Marcelo Gallardo y Ricardo Gareca.

5) Juan O'Neall (Puerto Rico): Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino y Ricardo Gareca.

6) Jorge Célico (Ecuador): Pep Guardiola, Mauricio Pochettino y Ricardo Gareca.

7) Tom Saintfiet (Gambia): Djamel Belmadi, Jürgen Klopp y Ricardo Gareca.

8) Hajime Moriyasu (Japón): Jürgen Klopp, Pep Guardiola y Ricardo Gareca.

9) Americo Gallego (Panamá): Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino y Ricardo Gareca.

10) Morales Elgy (Puerto Rico): Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino y Ricardo Gareca.

11) Belarbi Mohammed (Algeria): Djamel Belmadi, Jürgen Klopp y Ricardo Gareca.

12) Lucho Solares (Guatemala): Jürgen Klopp, Pep Guardiola y Ricardo Gareca.

13) Ahmad Abdul (Malasia): Didier Deschamps, Ricardo Gareca y Jürgen Klopp.

14) Pedro Canelo (Perú): Ricardo Gareca, Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino.

15) Geoffrey Kondogbia (República Centroafricana): Didier Deschamps, Marcelo Gallardo y Ricardo Gareca.

16) Mohamed Youssouf Batio (Comoras): Belmadi Djamel, Didier Deschamps y Ricardo Gareca.

En qué puesto quedó Ricardo Gareca en el The Best 2019

1) Jürgen Klopp: 48 pts

2) Pep Guardiola: 38

3) Mauricio Pochettino: 27

4) Ten Hag: 26

5) Djamel Belmadi: 26

6) Didier Deschamps: 19

7) Fernando Santos: 16

8) Tite: 12

9) Marcelo Gallardo: 10

10) Ricardo Gareca: 10