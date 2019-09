Carlos Cabello, flamante convocado a la Sub-23: "Me dolió no estar en los Juegos Panamericanos"

A sus 22 años, Carlos Cabello tiene encandilado al fútbol peruano con sus grandes actuaciones en el Cantolao. El futbolista chalaco sorprende por su gran cuota de gol pese a su condición de lateral (5 anotaciones en el año), sin embargo, aquello no fue suficiente para convencer a Nolberto Solano antes de los Juegos Panamericanos.

A diferencia de la clásica nómina de 23 jugadores, Lima 2019 solo permitía la inscripción de 18 futbolista y el seleccionador de la Sub-23 se vio obligado a decidir por un único lateral derecho y fue Eduardo Rabanal y no Carlos Cabello el elegido para la lista final.

Dos meses después, el lateral de Cantolao tiene oportunidad de revancha. Carlos Cabello integra la primera nómina de la Selección Peruana Sub-23 pensando en el Preolímpico de Colombia que da dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sobre el llamado de Nolberto Solano, el futbolista de 22 años confía en llenarle los ojos al seleccionador de la Sub-23. "Con perfil bajo porque sé que son partidos amistosos y que todavía falta para la lista final. Pero en estos partidos amistosos voy a tratar de mostrarme y de hacer lo que el profesor me pida", precisó Cabello en una entrevista con Radio Ovación.

Más allá de la desazón de no jugar en Lima 2019, el lateral de Cantolao aseguró que ya superó el trago amargo. "Me dolió no estar en los Juegos Panamericanos, pero son cosas que pueden pasar", afirmó.

Ahora bien, Carlos Cabello se mostró ilusionado con romperla en la Sub-23 y ganarse un llamado a la Absoluta. "Si uno hace bien las cosas se puede dar la oportunidad en la Selección mayor como el 'profe' (Solano) nos decía, el que tenga buen nivel va a ser una opción en la Selección", puntualizó.

Carlos Cabello, con mucha competencia en la Sub-23

El defensa de Cantolao no fue el único lateral derecho convocado por Nolberto Solano a la Selección Peruana Sub-23. Los otros llamados por 'Ñol' fueron Franco Medina (César Vallejo) y Eduardo Rabanal (Municipal). Sí, justamente el que le quitó la plaza a los Panamericanos Lima 2019.