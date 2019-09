Christian Cueva y su respuesta tras polémico video: "Me defendí de una agresión física" [VIDEO]

Un polémico video, que se viralizó a través de las redes sociales, volvía a colocar en el ojo de la tormenta a Christian Cueva, jugador del Santos FC y de la selección peruana: protagonizó una pelea en un local nocturno de Brasil.

'Aladino' fue captado durante el enfrentamiento que sostuvo con otra persona en el referido establecimiento. Según las declaraciones del volante creativo, su reacción fue en defensa propia luego de haber sido víctima de una agresión.

"Me defendí de una agresión de una persona X que me agredió tirando una botella. No me voy a quedar de brazos cruzados o espero que salga con la cabeza sangrada. Muchas personas piensan que están con la razón y de por ser una persona pública no debe reaccionar (...) La agresión física no lo voy a permitir", indicó a RPP.

Cueva aclaró que no conocía a la fémina que terminó por separarlo del pleito. "Mi señora está en Perú. Se pueden pensar muchas cosas. Quiero aclarar eso. Esto puede hacer más grande (refiriéndose al problema) y siempre los periodistas, no todos, pero se quedan con las cosas que ven. Hay que informarse. Me tocó pasar esto y yo mismo tengo que hablar. Tampoco es que Christian Cueva siempre esté en error", agregó.

Reveló que se quedará en Santos FC luego de no prosperar las negociaciones con Goiás. "Ya no tenía más tiempo. Ya se cerró todo (sobre la oferta de Goiás)" y volvió a recalcar que no le faltó el respeto a nadie.

"Derrepente muchos pensarán que no debí salir. Mi momento en el club no es malo, es bueno. Estamos peleando el título. Es entendible la reacción del hincha, pero uno como jugador lo ve distinto", detalló.

Finalmente reiteró su amor hacia Alianza Lima, por el clásico ante Universitario, y espera que sea un lindo partido. "Soy hincha de Alianza. Esperemos que sea un lindo partido. No puedo ocultar eso", concluyó.