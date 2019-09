Autuori arremetió contra Cueva: "No es inteligente aquel que no aprende de los errores" [VIDEO]

Cuando todo hacía indicar que Christian Cueva volvía por el camino correcto, pues aparte de entrenar junto al plantel lo hacía por su cuenta para recuperar su mejor estado físico, sucedió todo lo contrario por un escándalo extradeportivo que protagonizó el mediocampista de la Selección Peruana el último fin de semana.

Este escándalo fue posiblemente la gota que derramó el vaso en la directiva de Santos FC. Y es que, el club brasileño decidió separarlo y además estarían pensando en rescindirle su contrato. Tras estos hechos, habló el director deportivo Paulo Autuori quien cuestionó duramente a Christian Cueva.

"Nadie está juzgando a nadie. No es inteligente aquel que no aprende de los propios errores. Es sabio aprender de los errores de los demás", dijo muy enfático Paulo Autuori al ser consultado por el futuro de Christian Cueva luego del último tea extradeportivo que protagonizó el peruano.

Además, el director deportivo de Santos FC aseguró que mientras Christian Cueva se incorpora a los entrenamientos de la Selección Peruana, se tomarán medidas correspondientes y necesarias. "Él (Cueva) estará en la selección peruana y estableceremos las cosas con el departamento legal en este período. Tenemos que tener mucho cuidado porque el jugador es un activo del club".

El extécnico de la Blanquirroja también se encargó de confirmar que Christian Cueva pensaba dejar el club, pero por temas contractuales no se concretó su traspaso. “Habló sobre irse a otro club, pero no fue posible debido a razones contractuales con el club dueño de su pase (Krasnodar)".

¿Cuál fue el descargo de Christian Cueva?

El mismo día que se conoció que protagonizó una bochornosa pelea en un lugar público, Christian Cueva salió a aclarar el incidente, aunque para Santos FC no pasó por desapercibido. "Me defendí de una agresión de una persona X que me agredió tirando una botella. No me voy a quedar de brazos cruzados o espero que salga con la cabeza sangrada. Muchas personas piensan que están con la razón y de por ser una persona pública no debe reaccionar (...) La agresión física no lo voy a permitir", indicó a RPP.