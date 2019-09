Cueva viaja el martes a Lima para sumarse a la selección peruana

Christian Cueva fue suspendido preventivamente en el Santos a raíz del video donde aparece envuelto en una gresca contra un hincha a la salida de una discoteca de Sao Paulo, Brasil. En conferencia, Paulo Autuori confirmó que el volante ya no está entrenando bajo las órdenes de Jorge Sampaoli -lo hace de forma diferenciada- y, al no tener actividad, este martes 1 de octubre viajará a Lima para estar bajo las órdenes de Ricardo Gareca en la selección peruana, que se prepara para disputar los dos amistosos frente a Uruguay el 10 y 14 del presente mes.

Según el periodista brasileño Lucas Musetti Perazolli, de "Gazeta Esportiva", Christian Cueva ya se prepara para emprender el viaje a Lima.

"Christian Cueva viaja mañana para comenzar los preparativos con Perú antes del amistoso contra Uruguay. Suspendido preventivamente, el peruano no entrenó con jugadores lejos de Santos el lunes", escribió el comunicador vía Twitter.

Cueva viaja amanhã para iniciar a preparação com o Peru antes dos amistosos contra o Uruguai.



Suspenso preventivamente, o peruano não treinou com os jogadores afastados do Santos nesta segunda-feira. https://t.co/9JPKiFn1WS