Hincha del Santos confiesa que llamó "borracho" a Christian Cueva

Christian Cueva se prepara para regresar al Perú mientras el Santos evalúa una posible sanción debido a la gresca que protagonizó dentro de la discoteca el último viernes por la noche en Brasil. Ante esto, uno de los torcedores involucrados habló -de forma anónima por temor a su seguridad- con el diario "A Tribuna" para dar su versión de los hechos.

"Estábamos en la zona de fumadores y Christian Cueva pasó junto a una mujer y dos hombres. Somos fanáticos de Santos y realmente nos saludaron. Pero uno de mis amigos le dijo: "¡Juguemos a la pelota, Cueva! ¡Borracho!". Nuestro satisfacción cambió de dirección y discutimos. Había una rejilla entre nosotros, porque él se iba. Los guardias de seguridad ya nos estaban alejando", dice el fanático.

Asimismo, el hincha del Santos confesó que no hubo golpes como señaló la prensa brasileña al difundir la noticia. Sin embargo, precisó que fue el amigo de Christian Cueva quien lanzó la botella como se observa en el video.

"Se suponía que todo lo sucedido terminaría en palabras. Pero uno de sus amigos nos arrojó una botella. Tomamos represalias y atacamos con un vaso al amigo de Cueva. Ni siquiera sé quién consiguió ese vaso. Para mí, no fue un gran problema, pero están haciendo demasiado escándalo por este desastre", agregó.

La versión de Christian Cueva sobre el escándalo en el club nocturno

En declaraciones para RPP Noticias, Christian Cueva explicó porqué se defendió del hincha que lo ofendió.

"Me defendí de una agresión de una persona X que me agredió tirando una botella. No me voy a quedar de brazos cruzados o espero que salga con la cabeza sangrada. Muchas personas piensan que están con la razón y de por ser una persona pública no debe reaccionar (...) La agresión física no lo voy a permitir", indicó a RPP.

Cueva aclaró que no conocía a la fémina que terminó por separarlo del pleito. "Mi señora está en Perú. Se pueden pensar muchas cosas. Quiero aclarar eso. Esto puede hacer más grande (refiriéndose al problema) y siempre los periodistas, no todos, pero se quedan con las cosas que ven. Hay que informarse. Me tocó pasar esto y yo mismo tengo que hablar. Tampoco es que Christian Cueva siempre esté en error", agregó.