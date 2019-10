Christian Cueva reveló la conversación que sostuvo con Ricardo Gareca [VIDEO]

La selección peruana continúa con su preparación con miras a los dos amistosos que sostendrá - por la fecha doble FIFA - ante Uruguay. Los dirigidos por Ricardo Gareca realizan trabajos prácticos en Videna antes del choque con los 'charrúas'.

Uno de los extranjeros que se sumó a la 'Bicolor' fue Christian Cueva, quien llegó a la capital de nuestro país proveniente de Sao Paulo. 'Aladino' se adelantó debido a que fue separado por Santos FC tras haber protagonizado incidente en una discoteca de Brasil.

"No hemos conversado mucho, aún, pero me respaldó cada vez que llegó para estar con mis compañeros (en referencia a una conversación con Ricardo Gareca). Eso siempre es bueno", indicó Cueva en la Videna.

Cuando fue consultado acerca de su reacción en una discoteca de Brasil, Cueva indicó que analizó la situación su familia. "Lo analicé con mi familia. Ya lo expliqué. Me provocaron y lo único que hice fue defenderme", alegó.

"(Estos hechos) no tienen nada que ver con el club. En ningún momento fui separado, como dijeron aquí", señaló y, a su vez, indicó que no piensa en salir de Santos. "Me gustaría jugar en Santos. Es un fútbol más competitivo y por eso fue mi regreso. Yo llegué para jugar", detalló.

Finalmente, volvió a agradecer el gesto que tuvo Ricardo Gareca cuando fue convocado por primera vez a la selección peruana. "Me apoyó a pesar que no me conocía. Pasé buenos momentos con él. Solo quiero revertir mi situación futbolística", concluyó.