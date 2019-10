Globoesporte y el polémico video sobre Cueva: "Bomba de tiempo" [VIDEO]

Todo hace indicar que Christian Cueva tiene los días contados en Santos FC. El volante llegó a nuestro país para integrarse al plantel liderado por Ricardo Gareca, que se prepara para disputar los dos amistosos pactados ante Uruguay.

'Aladino' ha sido duramente criticado por haber protagonizado un bochornoso incidente en una discoteca en Brasil: sostuvo una gresca con un hincha de Santos, quien le recriminó su bajo nivel en el cuadro de Jorge Sampaoli.

Uno de los medios más importantes de Brasil, Globoesporte, tituló en una de las notas que publicó para este martes 1 de octubre: "Cueva es una bomba de tiempo que Santos no sabe desarmar". Esto fue acompañado por un video que tiene una duración de más de cuatro minutos.

La cinta resalta el bajo nivel que ha mostrado Christian Cueva entorno al primer pago que ha tenido que realizar Santos FC (2.28 millones de dólares) a Krasnodar, así como el valor total que tendrá que desembolsar: casi 7 millones de dólares.

Cueva representa el segundo fichaje más caro del Brasileirao, por detrás de Leandro Damiao, que costó 42 millones de reales brasileños (más de 10 millones de dólares). No obstante, su rendimiento es uno de los peores del campeonato: no ha anotado ningún gol, así como no ha ejercido ninguna asistencia.

También se comparó sus números con el atacane de Flamengo, Bruno, quien fue fichado por 23 millones de reales (más de 5 millones de dólares). El referido 'ariete' tiene 19 goles y 12 asistencias en lo que va del Brasileirao. Eso sí, estos números los hizo en 44 juegos, mientras que Cueva apenas disputó 17. Duro momento para el mediocampista de la 'Bicolor'.