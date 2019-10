Christian Cueva y las frases que dejó para ganarse la confianza en la Selección Peruana

El lugar perfecto para Christian Cueva parece ser la selección, alejado de la incertidumbre de su futuro y enfocado en no decepcionar a Ricardo Gareca, quien siempre le extiende sus manos en los momentos más difíciles y tormentosos.



“Aladino”, ni bien conoció que el Santos no lo tendría en los planes para los siguientes partidos en el Brasileirao, pidió ser liberado para llegar a Lima en la búsqueda de los minutos y la alegría que en el país de Pelé y Neymar aún no encuentra.

“Simplemente tengo ganas de volver a sentirme importante y jugar al fútbol que es lo que más deseo”, exclamó el “10”, buscando una salida al amargo presente y solo recurriendo a pensar en la selección de Uruguay, con el que siempre tuvo partidos para resaltar.



Ante las especulaciones de una separación de Santos aclaró que eso es imposible al contar con contrato vigente y no tener problemas con nadie del comando técnico -ni dirigencia-, que pueda tomar una decisión. No obstante, en diciembre analizará su futuro.

“No estoy separado, no pueden hacer eso, si me guío de mi contrato no lo pueden hacer. Eso no es cierto. Yo no tengo problemas con nadie. Ni con dirigentes, entrenador, ni compañeros a quienes respeto. Todo es por la prensa nada más”, sentenció el volante.

Las frases de Christian Cueva

A continuación, recapitulamos algunas de las frases que dejó Christian Cueva sobre su situación en Brasil.

- “Yo me estaba comportando de una manera infantil, pero jamás he actuado con maldad”.

- “En Santos no tengo problemas ni con el entrenador, directivos ni compañeros”.

- “No sé que pasará de aquí a fin de año. Por ahora me liberaron para estar en mi selección”.