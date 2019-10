Ricardo Gareca conversó con Christian Cueva y le pidió estas exigencias [FOTOS]

Las acciones de Christian Cueva son tomadas con pinzas por Ricardo Gareca, quien luego de una extensa charla escuchó al volante y le exigió cuidar su vida personal si su objetivo es permanecer en el equipo que peleará un cupo para el Mundial de Qatar 2022.



“Aladino” dio una explicación certera al comando técnico , pidió perdón y prometió alejarse de escándalos, que solo le han provocado problemas en los últimos tiempos.

“El ‘profe’ me respaldó y eso siempre lo voy a valorar por la importancia que me genera para crecer”, dijo el jugador de Santos, quien deberá trabajar el triple para ser considerado titular frente a los uruguayos.

El volante explicó exactamente lo sucedido en Santos. "Si bien me preocupa que no sea tomado en cuenta por el técnico de Santos, eso no sucede porque haya cometido algún error en mi vida. Simplemente son decisiones que pasan y trataré de hacer todo lo posible para revertir esta situación netamente futbolística. Mientras tanto, Paulo Autuori me liberó para que venga a entrenar con la Selección y el profesor Ricardo Gareca me dio su respaldo al igual que mis compañeros".

Por último contó lo que sucederá con su futuro. "No sé que pasará de aquí a a fin de año. Por ahora me liberaron para que entrene con la Selección peruana y trabajaré muy fuerte para estos dos amistosos".

EL DATO

Christian Cueva acumula 58 partidos con la Selección Peruana.