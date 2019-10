¡LO CELEBRA PERÚ! De Arrascaeta será baja en los duelos ante la 'bicolor'

Las dos caras de la moneda. Ricardo Gareca, técnico de la 'bicolor', lo celebra; mientras que Óscar Washington Tabárez, entrenador de 'La Celeste', lo sufre. Es que Giorgian De Arrascaeta será baja en los duelos amistosos frente a la selección peruana, a disputarse el 11 y 15 de octubre, respectivamente.

El parte médico del Flamengo dio a conocer la gravedad de la lesión y con ello quedaría descartado de ambos enfrentamientos. En los próximos días pasará por artroscopia. El 'maestro' Tabárez pierde al pulmón en la zona medular.

"Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión en el ligamento colateral medial y el menisco medial de la rodilla izquierda. Te someterás a una artroscopia en los próximos días", se puede leer en la cuenta oficial del Flamengo en Twitter.

El uruguayo completó los 90' con el Flamengo en el empate a uno frente al Gremio, duelo correspondiente por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores. De Arrascaeta presentaba problemas musculares, pero lo peor llegó después.

Con ello, el mediocampista 'charrúa' quedó desafectado de su selección y también lo sufren en Río de Janeiro. Pues, el Flamengo pensaba contar con Giorgian para el choque de vuelta ante el Gremio, a disputarse el 23 del presente mes.

Os atletas De Arrascaeta e Filipe Luís realizaram exames de imagem nesta quinta-feira em Porto Alegre. De Arrascaeta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e no menisco medial do joelho esquerdo. Passará por artroscopia nos próximos dias.