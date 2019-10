Las primeras palabras de Miguel Araujo tras su fichaje al FC Emmen [VIDEO]

Miguel Araujo, se convirtió en el nuevo fichaje FC Emmen de Holanda, equipo en el que también milita el peruano, Sergio Peña. El defensor de la Selección Peruana vuelve a la competencia futbolística luego de varios meses de para, tras salir de su ex club, Talleres de Cordova.

El peruano que se estuvo entrenando en Holanda antes de que se resolviera su fichaje, ya se encuentra listo para hacer su gran debut con los 'Caníbales', sin embargo tendrá que esperar algunas fechas más, esto debido a algunos problemas administrativos.

La 'Fiera' se encuentra muy contento de volver a Europa y de poder jugar en una liga tan importante y competitiva como lo es la Eredivisie: "La competencia en Holanda es muy atractiva. Además, he oído de Peña que ha sido bien recibido y que es un club cálido" afirmó el ex Alianza Lima.

Además, se refirió a la hinchada y los logros que quiere alcanzar con el club que por ahora marcha en el puesto 14 de la tabla de posiciones:"El estadio está lleno en cada partido de local y el ambiente es genial. Espero poder ayudar al club a hacer cumplir los objetivos en la liga" manifestó en una entrevista al Emmen.

Araujo que defenderá la camiseta de Emmen hasta el 2021, ya dio su primera entrevista a un medio local manifestandose muy feliz por jugar el club holandés. Vale recordar que el peruano recibió ofertas de otros clubes como el Nantes de Francia, actual equipo de Cristian Benavente, Feyenoord de Renato Tapia, entre otros.

La primer vez que el zaguero peruano piso suelo europeo fue al fichar por el Estrella Roja de Belgrado, equipo en el que le fue bien, logrando salir campeón de la Superliga Serbia en la temporada 2013 - 2014.

