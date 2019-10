Perú vs. Uruguay: ¿Por qué Luis Suaréz no fue convocado para los amistosos ante la selección?

Selección Peruana enfrentará a su similar de Uruguay el próximo 11 y 15 de octubre en una nueva Fecha FIFA. Luis Suarez se une a la lista de grandes bajas para los 'charrúas' que no estarán presentes en los duelos amistosos de ida y vuelta que enfrentarán ambas selecciones.

La no convocatoria del jugador del Barcelona ha sorprendido a propios y extraños, ya que se esperaba la revancha entre el delantero y Pedro Gallese, por el penal atajado en la Copa América, sin embargo esta tendrá que esperar.

¿Por qué la ausencia de Suaréz?

El Barca se ha manifestado sobre la situación de su máximo artillero, que al parecer tiene algunas molestias que prefirieron tratar ahora y así optimizar su estado físico al máximo patra los próximos encuentros tanto en su club como en selección :

"El jugador del primer equipo Luis Suárez se quedará en Barcelona durante el parón de selecciones haciendo tratamiento médico de común acuerdo entre los servicios médicos del Club y los de la selección de Uruguay como parte de su plan de trabajo personalizado" anunció el club culé.

Edinson Cavani baja para la Selección Uuruguaya

El delantero del PSG, también es otro que no acompañara a su selección en esta doble Fecha FIFA ¿La razón? el crack del conjunto parisino se encuentra recuperandose de una lesión que sufrió a finales de agosto en un partido oficial de la Ligue 1.

Aunque se lesión no fue de gravedad extrema si lo mantiene alejado de las canchas, ya que aún no se encuentra del todo recuperado así lo dio a conocer su entrenador Thomas Tuchel: "El domingo entrenó sin dolor con nosotros, pero aún no se mueve libremente ni tampoco mentalmente cuando tiene que acelerar, disparar o rotar". expresó previo al duelo por la Champions League ante el Galatasaray.