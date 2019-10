Nolberto Solano saca las garras por Christian Cueva: "Él no ha matado a nadie"

La Selección Peruana se viene preparando para lo que serán sus dos encuentros amistosos ante Uruguay por Fecha FIFA. El equipo dirigido por el técnico argentino Ricardo Gareca, enfrentará al cuadro ‘charrúa’ este 11 y 15 de octubre en Montevideo y Lima respectivamente, además, estos dos encuentros serán un preámbulo para las Eliminatorias que ya se nos vienen.

El plantel de Ricardo Gareca ya está confirmado pues el ‘Tigre’ comunicó mediante una conferencia de prensa los convocados para ambos encuentros, entre ellos, se resalta el regreso con la ‘Bicolor’ del capitán Paolo Guerrero, pero lo que más llamó la atención fue el llamado de Gareca a Christian Cueva, esto debido al comportamiento que ha tenido ‘Aladino’ fuera de las canchas.

Para poner en contexto: Christian Cueva se vio envuelto en un un nuevo escándalo extradeportivo, esto luego de ser captado en un club nocturno de Brasil teniendo una gresca con un aparente hincha. El peruano discutió fuertemente con el fanático y el video de la situación saltó a las redes sociales para luego llegar a los medios de comunicación.

Esta no es la primera vez que Christian Cueva se ve envuelto en una situación similar, pues hace algunos meses, luego de la Copa América 2019 donde Perú se quedó con el segundo puesto; se le pudo ver al popular ‘Aladino’ en un aparente estado de ebriedad en el cumpleaños del también seleccionado nacional Carlos Zambrano.

Tras ello, las cámaras de un programa de televisión captaron al futbolista en al Aeropuerto Jorge Chávez acompañado de su esposa quien además se encontraba en estado de gestación (Christian Cueva no se podía poner de pie solo y hasta tuvo que miccionar en plena vía pública).

Por la última situación, Nolberto Solano se refirió: “Cada uno tiene sus opiniones. Cueva es parecido a tener un hijo. A veces hay uno bueno y hay otro que nos sale medio..., que hay que llevarlo, encaminarlo. Él es el único autocrítico para corregir estas cosas; pero internamente, desde lo futbolístico, nos ha respondido siempre al cien por cien. Sabemos todos que no solo hay que mostrar (buen comportamiento) en la interna, sino también afuera”.

Además agregó: “Él es un chico bueno, todos nos equivocamos, es un ser humano, no hay que sepultarlo, no ha matado a nadie, no ha secuestrado a nadie, no ha hecho nada para que el país se nos caiga. Él mismo se va a corregir y seguir dando alegrías”.