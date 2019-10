Selección Peruana Sub-23: Novedades de Nolberto Solano en convocatoria para amistosos antes del Preolímpico

La Selección Peruana Sub-23 se sigue preparando de cara al inicio del Preolímpico en Colombia, donde los dirigidos por Nolberto Solano buscarán el boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Parte de este trabajo serán los amistosos de este mes ante el combinado cafetero.

Hace una semana se anunció la lista de 26 jugadores para los amistosos ante Colombia, donde resaltaban la gran cantidad de jugadores de Sporting Cristal: fueron 7 llamados en total. Sin embargo, finalmente el número de jugadores llamados desde tienda celeste ha quedado reducido esta tarde.

Y es que, a través de la cuenta oficial de Twitter, la Selección Peruana dio a conocer dos variantes en la lista de jugadores que serán parte de los juegos amistosos. En primera instancia, el portero Renato Solís quedó al margen para permitir la convocatoria Pedro Ynamine, que juega en la San Martín.

No obstante, no fue la única novedad. El ataque también sufrirá una variante, pues Fernando Pacheco ha dejado los entrenamientos y su puesto será cubierto, aunque no con las mismas características futbolísticas, por Sebastián Gonzales, delantero que se desenvuelve en el Sport Boys.

Anunciamos la lista de convocados de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 Sub 23 para afrontar los partidos de preparación ante su par de Colombia en el Miguel Grau del Callao.



Consigue tus entradas para el encuentro aquí ▶️ https://t.co/72IhFGc19h#PerúSub23 💪 pic.twitter.com/Xp58zC1ZSt — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 4, 2019

Realizados estos cambios, la Selección Peruana Sub-23 se alista para tener acción este jueves 10 y domingo 13 de octubre, ambos partidos se desarrollarán en el Estadio Miguel Grau del Callao. El encuentro amistoso servirá como una prueba antes del inicio de los Preolímpicos, que inician a mediados de enero.

Lista de convocados por Nolberto Solano para Perú Sub-23

Porteros:

Pedro Ynamine (San Martín)

Ángel Zamudio (Unión Comercio)

Paolo Izaguirre (Pirata FC)

Defensas:

Eduardo Caballero (Municipal)

Brayan Velarde (Universitario)

Gianfranco Chávez (Sporting Cristal)

José Luján (San Martín)

Carlos Cabello (Cantolao)

Franco Medina (César Vallejo)

Dylan Caro (Alianza Lima)

Kevin Moreno (Mannucci)

Volantes:

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Jesús Barco (Universitario)

Jorge Murrugarra (UTC)

Aldair Fuentes (Alianza Lima)

Jordan Guivín (San Martín)

Daniel Cabrera (Municipal)

Yuriel Celi (Cantolao)

Martín Távara (Sporting Cristal)

Delanteros:

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Sebastián Gonzales (Sport Boys)

José Rivera (Unión Comercio)

Luis Carranza (Ayacucho FC)

Kevin Sandoval (Sporting Cristal)

Christopher Olivares (Sporting Cristal)

Sebastián La Torre (Cantolao)