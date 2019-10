Christian Cueva confirmó que sí conoció a Chris Soifer en Miraflores

El pasado 28 de septiembre, Christian Cueva se vio envuelto en un caso extradeportivo —y muy polémico— al ser relacionado con Chris Soifer, quien dejó entrever que habría mantenido una relación con el volante del Santos cuando su esposa estaba embarazada.

Ante ello, el mediocampista de la selección peruana salió al frente para aclarar los puntos sobre la mesa e indicar que nunca hubo nada. Además aseguró que prepara una demanda legal por las calumnias que se vienen diciendo hacia su persona.

Christian Cueva, concentrado con la 'bicolor' en Argentina, hizo su despacho para el programa 'Mujeres al mando' de Latina, donde abarcó diversos temas. Uno de ellos fue la relación que habría mantenido con Chris Soifer.

'Aladino' reconoció que sí tuvo contacto con Chris, pero esto se debió a las inquietudes de la modelo por conocer México. "Es una conocida. Un amigo me la presentó en Miraflores. Me llamó, me escribió, me escribió al Instagram para saber sobre México. Esa es la realidad".

El volante del Santos siguió con su descargo e indicó que le hubiera gustado que Chris Soifer haya respondido la pregunta "¿Tuviste un affaire con Christian Cueva" para que así no se vea manchado su imagen.

"No sé cómo es el programa ('El valor de la verdad'), ni quiero saberlo. Lo que sí me hubiera gustado es que conteste la pregunta. Dejó entrever varias cosas. Es un tema muy delicado. Eso va a tener consecuencias. A mi familia la voy a defender siempre", indicó.

Asimismo aprovechó las cámaras para aclarar que no fue su "amante" como aseguró el exnovio de Chris, Jeicy. "La conocí en 2015 cuando mi hija nació en 2014. No hay cómo para decir que mi señora estaba embarazada cuando la conocí. Quiero desmentir todas estas cosas".

SU FAMILIA, SU MOTOR DE VIDA

'Cuevita' hizo "mea culpa" por los problemas que trajo ello, pero a la vez se siente tranquilo porque le dijo la verdad a su esposa. "Pido disculpas por todas las cosas. Me involucré con personas que no debí involucrarme. No tuve relación con Chris y no la pude tener porque no estaba soltero".

"Las cosas que tuve que decirle o comentársela a mi señora ya lo hice. Lo que yo quiero o no voy a permitir es que me involucren en sus cosas", agregó Cueva que prepara una demanda legal.

EL DATO:

Christian Cueva salió campeón nacional con la San Martín en dos oportunidades (2008 y 2010).