Antonio García Pye sobre el caso Alejandro Hohberg "Una convocatoria empieza con la fecha de citación"

La convocatoria de Alejandro Hohberg a la selección peruana antes del choque entre Universitario y Sport Boys generó una polémica que finalmente fue resuelta por el gerente de selecciones, Antonio García Pye quien aseguró que la convocatoria empieza con la fecha de citación que envía la Federación Peruana de Fútbol.

El gerente aclaró que un reclamo de Sport Boys por la presencia del jugador en el partido no tiene asidero y su petición de puntos no tiene ningún sustento. "El sustento no tiene pie ni cabeza, porque bajo ese argumento, el clásico se debió jugar sin los convocados, porque la lista se dio el viernes para que asistan el lunes a la Videna", afirmó en Espn.

Según el reglamento 131 de la bases del campeonato, refiere que "es deber obligatorio de los clubes poner a disposición de la Federación a sus futbolistas en la oportunidad que sean convocados para integrar un seleccionado nacional sea mayores o de menores".

"Durante dicho periodo serán considerados jugadores inelegibles para sus respectivos clubes, pudiendo estos acogerse a la excepción contenida en el artículo 23° del presente reglamento. El club que infrinja la presente disposición será pasible de ser sancionado por la Comisión de Justicia de la FPF".

Ante esta situación Antonio García Pye resolvió la duda. "La convocatoria no empieza con la carta, sino con la fecha de citación y el de Hohberg es hoy lunes. Así que lo de Boys no tiene sustento. Finalmente, quien determina el tema de la convocatoria es la Federación Peruana de Fútbol. Aquí el piso está parejo".

Por último confirmó que toda la planificación de la selección peruana en Argentina marcha de forma normal. "Con 17 jugadores estamos viajando a Montevideo hoy por la tarde y en dicho lugar se sumarán Callens, Ascues, Trauco, Zambrano, López y Reyna".

EL DATO

Perú jugará el viernes a las 6:00 pm (hora peruana) ante Uruguay en Montevideo.