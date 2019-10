Perú vs Uruguay: Edison Flores se refirió a las ausencias de Edinson Cavani y Luis Suárez

Edison Flores considera que Uruguay, rival de este viernes en Montevideo, sigue siendo peligroso pese a no estar llamados Luis Suárez y Edison Cavani para el duelo amistosos internacional.

Desde Argentina, a poco de viajar a Montevideo, Edison Flores manifestó a RPP. "Uruguay está mejorando mucho y creo que en todas sus líneas tiene buenos jugadores. Va a ser un partido difícil en el cual tenemos que estar atentos porque tiene jugadores importantes. A pesar que no este Suárez ni Cavani, Uruguay siempre va a seguir el mismo estilo", sostuvo el popular "Orejas".

Sobre el llamado de Alejandro Hohberg, el seleccionado peruano agregó. "Alejandro es un gran jugador y está demostrando la calidad en el club donde está. Se ha ganado esta convocatoria, espero se siente cómodo. Nosotros haremos eso y ojalá pueda demostrar lo que viene haciendo".

Flores cambiaría de puesto

Finalmente, sobre el puesto que jugará ante Uruguay, indicó. "La verdad he jugado ahí y me siento cómodo, más cómodo en mi posición habitual, pero aveces me ha tocado jugar de mediocentro y no me incomoda. Es un posición en la cual hay que tratar de sacarla limpia y conectar con los centrales"

Cómo se recuerda, el duelo entre Perú vs Uruguay es este viernes 11 de octubre desde las 18:00 horas en la ciudad de Montevideo por la primera fecha FIFA. La vuelta es el martes 15 del mismo mes en el estadio Nacional.