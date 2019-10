FPF decidió rescindirle contrato a Daniel Ahmed como Jefe de Unidad Técnica de Menores

La relación entre Daniel Ahmed y la FPF llegará a su fin en los próximos días. El “Turco” tiene contrato hasta diciembre, pero en San Luis ya han tomado la decisión de finalizar el vínculo en buenos términos y pagar su salario hasta fin de año, pero con él fuera de la Videna.

¿Los motivos? El Jefe de la Unidad Técnica de Menores y su equipo de trabajo no habrían realizado viajes a provincia durante el año para captar a nuevos talentos y en los clubes aseguran que no se les ha visto supervisando el trabajo de las divisiones inferiores.

Asimismo, fuentes de la Videna afirman que Daniel Ahmed vive divorciado de los técnicos de menores del país, no va al estadio a ver el torneo de Reservas y los resultados están a la vista porque desde el 2015 no se ha logrado nada a nivel de selecciones menores y tampoco han salido grandes jugadores de exportación.

La FPF tiene pensado contratar un planificador para reemplazar a Daniel Ahmed a partir del próximo año. La idea es que solo se dedique al proyecto de menores y no dirija selecciones.

Los resultados de Daniel Ahmed

Sudamericano Sub 15 2017 – cuartos con 8 puntos

Sudamericano Sub 17 2017 – últimos con 0 puntos

Sudamericano Sub 20 2017 – penúltimos con 2 puntos

Sudamericano Sub 15 2019 – se jugará en noviembre

Sudamericano Sub 17 2019 – Quinto puesto con 13 puntos

Sudamericano Sub 20 2019 – últimos con 3 puntos

Este diario pudo conocer que la decisión sobre el futuro de Ahmed ya estaría tomada, sin embargo, todavía no ha sido oficializada en un Directorio como corresponde. La Junta Directiva está abocada a la aprobación de los nuevos Estatutos con miras a las próximas elecciones. Además, la Dirección Deportiva que lidera Juan Carlos Oblitas todavía no ha emitido una opinión al respecto.

¿Quién dirigirá a la Sub 23 en el Preolímpico?

El siguiente reto para la Sub 23 es el Torneo Preolímpico Sudamericano que se realizará en Colombia entre el 15 de enero y 2 de febrero del 2020. La FPF anunció que Nolberto Solano seguirá en eñ cargo de entrenador a pesar de los malos resultados en Lima 2019.